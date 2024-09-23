По словам военного эксперта, вступать в такое вооруженное противостояние для РФ абсолютно бесперспективно.

Шансы России на победу в реальном противостоянии с НАТО равны нулю. Об этом в эфире росТВ с ведущим Владимиром Соловьевым заявил один из его военных экспертов Михаил Ходаренок.

Он отметил, что поскольку страны Альянса обладают потенциалом, несопоставимым с военно-экономическими возможностями России, война с ним без применения ядерного оружия становится абсолютно бесперспективной.

"С нашей стороны любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным, учитывая превосходство (НАТО - УНИАН) по всем позициям в несколько раз. Поэтому, как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Другого варианта просто нет", - сказал военный.

По его словам, есть такое понятие, которое называется "основной закон войны", - оно гласит, что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупностью военно-экономических потенциалов сторон.

"Но если военная организация НАТО превосходит нас на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенционными средствами поражения для нас абсолютно бесперспективно", - резюмировал эксперт.

Вероятная война России против НАТО

Румыния увеличивает закупку боеприпасов после вторжения российских БпЛА на свою территорию. Также в Румынии призвали НАТО отреагировать на недавние случаи с падением БпЛА на территории страны.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко объяснил, почему Польша и Румыния не сбивают российские БпЛА. По его словам, причина в том, что Путин понимает только язык силы, однако Запад не может его продемонстрировать.

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