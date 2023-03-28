По его словам, больше таких "спасательных операций" не будет.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметился новым заявлением о США. На этот раз он заявил, что Россия "по меньшей мере дважды спасала США от распада".

Как заявил Патрушев в интервью "Российской газете", больше РФ якобы не будет помогать США сохранять целостность - это "нецелесообразно".

"Она (Россия - УНИАН) по меньшей мере дважды спасала сами США - во время войны за независимость и Гражданской войны. Но я считаю, что на этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", - сказал Патрушев.

При этом он цинично назвал Россию "историческим защитником суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью".

Последние заявления Патрушева

Кроме странных "исторических" упоминаний о спасении США Патрушев не забыл и об угрозах. В частности, в этом же интервью секретарь Совета Безопасности России внезапно заговорил о наличии "уникального оружия", которое способно "уничтожить любого противника".

"Россия имеет уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию", - заявил Патрушев.

Это заявление прозвучало на фоне ядерной напряженности. Накануне диктатор Путин заявил, что на территории Беларуси готовят хранилища для ядерного оружия. Объект должны построить до 1 июля. После этого Украина созвала заседание Совбеза ООН.

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