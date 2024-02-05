По словам спикера Воздушных сил, Польша должна реагировать на угрозу от РФ.

Для польской власти Россия является таким же врагом, как и для Украины, поэтому они вводят ограничения в воздушном пространстве. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Российская авиация может быть где угодно, ничего удивительного в этом нет, когда есть какая-то активность по ту сторону границы, соответственно должно быть противодействие. Не впервые уже даже во время воздушных тревог, ракетных атак, польское войско поднимает в небо истребители для того, чтобы защитить свои границы. Если есть какая-то активность, надо отвечать врагу, реагировать каким-то образом. А вот для поляков Россия является таким же врагом, каким она является и для нас", – пояснил Игнат.

Кроме того, он отметил, что сейчас активность вражеской авиации на всех участках заметно уменьшилась: "там (ред, – в Калининградской области) также есть российская авиация, это не есть что-то новое. Сейчас у меня нет таких данных, что есть большая активность. Сейчас вообще карта является фактически чистой от всех воздушных целей на территории страны и даже на оккупированной части. Возможно, сейчас это больше связано с погодными условиями".

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Польша ввела навигационное предупреждение: о чем идет речь

Начиная с 5 февраля 2024 года и до 5 мая 2024 года в Польше будет действовать навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства из-за ситуации безопасности на восточной границе.

"Сообщение направлено на предупреждение гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации деятельности военной авиации на восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе", - объяснили накануне в оперативном командовании родов войск польских вооруженных сил.

В частности, зона предполагаемых военных полетов охватывает всю восточную границу Польши, где она граничит с Украиной и Беларусью, а также частично Южную - на границе со Словакией, и полностью - границу с Калининградской областью РФ.

Воздушные силы Польши в условиях российско-украинской войны

Как сообщал УНИАН, во время массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января Польша поднимала в небо две пары истребителей F-16 и воздушный заправщик союзников.

Уже 13 января Польша второй раз за две недели – поднимала в небо самолеты в связи с ракетной атакой России по Украине.

Почти две трети (63%) граждан Польши считают, что их страна должна начать переговоры с Украиной и НАТО о сбитии российских ракет, которые летят в направлении Польши, в приграничных регионах Украины.

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