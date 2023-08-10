Неонацистом оказался сотрудник аппарата уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он связан с незаконной депортацией украинских детей в РФ.

Российский чиновник Алексей Петров, участвующий в незаконной депортацией украинских детей в Россию, связан с движениями сторонников превосходства белой расы и неонацистов.

Размещенные им материалы интернете в период с 2011 по 2014 год, оставались в его аккаунте в социальной сети до конца июля этого года. После заданных вопросов он удалил несколько видео, отписался от двух ультраправых онлайн-групп и закрыл публичный доступ к одному из своих аккаунтов. Об этом пишет Reuters.

27-летний Петров - советник аппарата уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Видео дня

Агентство Reuters обнаружило, что, когда Петрову было от 16 до 19 лет, он разместил как минимум три поста в социальных сетях, содержащие видео, изображения или сообщения ультраправой организации, созданной в России и пропагандирующей превосходство белой расы, а также три изображения и лозунги, связанные с неонацизмом.

Псевдоним Петрова в Skype включает в себя название организации сторонников превосходства белой расы "Вотанюгенд", а его никнейм в Instagram содержит закодированную отсылку к Адольфу Гитлеру, широко используемую в крайне правых кругах.

По состоянию на 31 июля этого года он не менял свой логин в Skype. Его учетная запись в Instagram была отключена, но агентство Reuters смогло распознать дескриптор, поскольку Петров связал его со своей учетной записи в российской соцсети "ВКонтакте". Он удалил эту ссылку в тот же день, когда агентство Reuters направило вопросы о его онлайн-активности его работодателю.

Базирующаяся в Лондоне частная разведывательная служба Molfar публично раскрыла в отчете от 3 января 2023 года о вывозе Россией детей из Украины, что никнейм Петрова в Skype - wotan_jugend8989.

Петров отрицает связь с неонацизмом

Сам российский чиновник отрицает свою связь с неонацизмом. В заявлении, отвечая на вопросы Reuters, Петров сказал: "Однозначно, у меня никогда не было и нет никаких связей с неонацистскими организациями. Я никогда не был членом и не имел аккаунтов в социальных сетях, связанных с нацистскими организациями".

Он сказал, что не может вспомнить, что репостил много лет назад, и с тех пор группы в социальных сетях могли изменить свои названия, деятельность и ориентацию.

Неонацистские символы в аккаунтах Петрова

Агентство Reuters смогло связать учетную запись Skype wotan_jugend8989 с Петровым, потому что он использовал связанный с ним адрес электронной почты для ее настройки. Reuters также обнаружило около дюжины интернет-форумов - от сайтов футбольных фанатов до сайтов автолюбителей, - к которым Петров присоединился, используя вариации "wotan_jugend8989" в качестве псевдонима. Кроме того, в 2013 и 2014 годах Петров в социальной сети "ВКонтакте" публиковал видеоролики "Вотанюгенд", а также делился анонсом фестиваля "Вотанюгенд".

Аккаунт Петрова в Instagram имел логин fanat1k8814. Цифры 88 обычно используются неонацистами, потому что "H" - для "Heil" и "Hitler" - является восьмой буквой в алфавите. Число 14 в ультраправых кругах ассоциируется с "Четырнадцатью словами" - слоганом, придуманным Дэвидом Лейном, членом американской группы сторонников превосходства белой расы "Орден". Слоган относится к защите чистоты белой расы.

Российский чиновник в 2013 году опубликовал в своем аккаунте ВКонтакте такой комментарий: "Римский салют, от сердца к солнцу". Эта фраза использовалась среди неонацистов для описания приветствия в нацистском стиле.

Петров также опубликовал в своем аккаунте "ВКонтакте" 16 сентября 2012 года фотографию, на которой изображена футболка с вариацией кельтского креста. По данным Fare Network, группы гражданского общества, которая занимается мониторингом экстремизма в футболе, этот символ ассоциируется с неонацистами. На этом же снимке изображена бейсболка с цифрами "88" спереди.

Петров отписался от более чем 150 групп "ВКонтакте" после того, как агентство Reuters отправило свои вопросы о списке групп, на которые он подписан. Одна из них под названием "Stay White" позиционирует себя как группу славян, желающих возродить "Великую Россию".

Причастность Петрова к похищению детей из Украины

В решении Европейского Союза от 16 декабря 2022 года о введении санкций в отношении Петрова говорится, что он "причастен к незаконной перевозке украинских детей в Россию и их усыновлению российскими семьями".

Петров не ответил на вопросы агентства Reuters о санкциях. В своих заявлениях он говорил, что якобы помогает нуждающимся детям. Когда 5 апреля этого года Россия выступила с докладом в Совете Безопасности ООН, чтобы опровергнуть обвинения в отношении ее обращения с украинскими детьми, Петров был среди выступавших.

Ордер МУС на арест Путина и Львовой-Беловой

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовой-Беловой вместе с президентом России Владимиром Путиным по обвинению в совершении военного преступления, связанного с принудительной депортации сотен детей из Украины в Россию.

Львова-Белова отрицала совершение какого-либо военного преступления. Она сказала, что "уязвимые дети" были доставлены в Россию, якобы чтобы укрыть их от насилия и защитить их от руководства Украины, которое она назвала "фашистами", которые позволили "вирусу нацизма" вернуться.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Принятие этой резолюции расширяет круг стран где они официально считаются подозреваемым в военных преступлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: