Более 20 демократов в Конгрессе разослали электронные письма с просьбой о сборе средств после голосования во вторник за отстранение Маккарти от поста спикера.

Историческое свержение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей преподносит демократам политический подарок: возможность одновременно высмеять неудачу своих оппонентов и заработать на этом деньги, считают обозреватели Bloomberg.

"Республиканцы в руинах. Они барахтаются в собственном свинарнике некомпетентности", - заявила представитель Прамила Джаяпал, демократ от штата Вашингтон, в электронном письме с просьбой пожертвовать средства на ее переизбрание.

По данным PunditAnalytics, более 20 демократов в Конгрессе разослали электронные письма с просьбой о сборе средств после голосования во вторник за отстранение Маккарти от поста спикера. Представитель республиканской партии от Флориды Мэтт Гаец и небольшая фракция консерваторов, которые были расстроены тем, что Маккарти работал с демократами над предотвращением приостановки работы правительства на прошлой неделе, вынудили его понизить в должности.

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Президент Джо Байден присоединился, отправив предвыборное электронное письмо, в котором связывал эти усилия с ведущим кандидатом в президенты от республиканской партии Дональдом Трампом.

"После отстранения спикера Палаты представителей Кевина Маккарти группа республиканцев-экстремистов бросает свое имя на ринг. Влиятельные республиканские игроки, такие как Марджори Тейлор Грин, даже предлагают сделать спикером Трампа. Серьезно!", - говорится в электронном письме по сбору средств.

Сам Гаец рассылал электронные письма с просьбой о сборе средств, критикуя Маккарти за его попытки сохранить правительство открытым.

Республиканцам теперь предстоит выбрать ему замену, что, вероятно, будет запутанным и сложным процессом, поскольку для этого потребуется согласие почти всех членов Палаты представителей Республиканской партии. До тех пор законодательная деятельность палаты застопорится. Временный спикер Патрик МакГенри призвал провести голосование в среду.

Перспектива того, что республиканцы будут драться между собой и публично обмениваться оскорблениями, позволяет демократам оставаться в стороне от ссоры и позволить противоположной стороне найти способ разрешить свою неловкую ссору.

В электронном письме по сбору средств от лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса во вторник говорится, что "крайние республиканцы MAGA" ввергли Палату представителей в "хаос, кризис и замешательство".

"Кто знает, сколько времени им понадобится, чтобы собраться с силами. На другой стороне прохода демократы Палаты представителей едины и готовы приступить к работе", - продолжил он в электронном письме.

Представитель Адам Шифф, баллотирующийся на место в Сенате Калифорнии, перед голосованием попросил у доноров денег.

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