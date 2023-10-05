Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит работу со Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас у Украины есть поддержка в Соединенных Штатах Америки. Об этом политик заявил во время общения со СМИ в испанской Гранаде, куда он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоится ли он из-за ситуации в США, глава государства сказал следующее:

"Мы, в Украине, перестали бояться с первых дней полномасштабной войны. Я думаю, что уже слишком поздно для нас беспокоиться".

По мнению Зеленского, Украина должна работать совместно со Штатами несмотря на процессы, которые сейчас происходят в американской политике.

Он также подчеркнул, что во время их встречи в Вашингтоне президент США Джозеф Байден заверил его в стопроцентной поддержке Украины. По его словам, Украина также имеет поддержку и в Конгрессе.

"Конечно, сейчас сложный предвыборный период в США ... Конечно, звучат странные заявления, но о них мы поговорим", - добавил он.

В США обострилась политическая ситуация

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании правительства, но не включил в него помощь Украине.

Впоследствии, 3 октября, Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. "За" проголосовали 216 чиновников.

Ранее президент Украины также выражал уверенность, что поддержка от США будет продолжится, несмотря на внутриполитические трудности.

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