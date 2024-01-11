Документ содержит пять разделов.

Республиканцы раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за недостаточную помощь Украине и потребовали решительных действий. Соответствующий документ обнародовали три комитета Палаты представителей Конгресса, которые возглавляют представители Республиканской партии.

Издание Укринформ пишет, что "предлагаемый план победы в Украине", который подписали председатели комитета по иностранным делам Майкла Маккола, комитета по делам вооруженных сил – Майка Роджерса и комитета по разведке – Майка Тернер, разработали в конце прошлого года.

Отмечается, что цель документа - "ответить на критические вопросы о поддержке Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором мы выигрываем, а Россия проиграет". В нем всего пять разделов: "Угроза", "Предлагаемый план победы", "Надзор", "Распределение поддержки" и "Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине".

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"Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана и его муртадов (таких как ХАМАС и "Хезболла") и Северной Кореи, работают вместе, чтобы взорвать американские интересы во всем мире. Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма. Со времен Второй мировой войны США не сталкивались с более опасным набором противников", - говорится в документе.

При этом указано, что Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран, как Россия, Китай и Иран.

"Мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько будет нужно", – проигрышная стратегия", – говорится в "плане".

Республиканцы Палаты представителей настаивают на том, что Байден должен представить заслуживающий доверия план победы и предоставить Украине оружие, необходимое для ее достижения как можно скорее, ведь любое промедление - это жизни украинцев и американских налогоплательщиков.

Путь к победе для Украины:

во-первых, в скором предоставлении ей критически важного оружия;

во-вторых, ужесточение санкций против режима Путина;

в-третьих, передаче Украине 300 миллиардов замороженных российских суверенных активов.

Кроме того, конгрессмены указали на необходимость контроля за американской помощью, при этом они признали, что проверки не выявили нарушений. Они убеждены, что победа Украины "предотвратить российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств".

"После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для возобновления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", – указали главы комитетов Палаты представителей.

Американские политики считают, что документ "обеспечит Украине возможность добиться необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

Помощь США для Украины - последние новости

В декабре 2023 года республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине.

Байден, комментируя масштабную атаку РФ на Украину 29 декабря, снова призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

Позже спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация президента Джо Байдена не объяснила свою стратегию в отношении Украины, а от этого зависит помощь Украине.

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