Если это действительно произойдет, по его словам, это может "развязать руки" разных стран.

Спецпосланник Дональда Трампа генерал Кит Келлогг ранее заявлял о предложении "разделить" Украину на зоны ответственности союзных сил.

Если не брать в расчёт тот факт, что это вознаградит российскую агрессию. Возможно это подстегнёт кремлевского диктатора Владимира Путина к ускорению захвата новых территорий, если он вдруг почувствует, что может рассчитывать на президента США Дональда Трампа и Келлогга, которые оправдают любую его агрессию, считает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в материале для 19fortyfive.

Путин, по его словам, поднимет бокал за компромисс, предлагаемый Келлоггом, а президент Турции Реджеп Эрдоган попытается выступить как закулисный посредник. "Тем не менее и Россия, и Турция могут ещё пожалеть, если согласятся на изменение границ Украины", - добавил Рубин.

Видео дня

Путин частично оправдывал вторжение в Украину необходимостью защитить русскоязычное население востока Украины, которое, по словам кремлёвских пропагандистов и их западных сторонников, не хотело быть частью Украины. Однако готовность русскоязычных украинцев сражаться и умирать за свою страну опровергла это, а жестокость российских войск окончательно уничтожила даже намёки на симпатию к Москве, говорится в материале.

Что говорит история - раздел Украины опасен

До распада Советского Союза многие русские женщины выходили замуж за евреев, особенно в Сибири. Причины были простыми и циничными: евреи пили меньше и били своих жен меньше, чем русские мужчины. С исходом русских евреев в Израиль после распада Советского Союза русские женщины в Сибири начали выходить замуж за этнических китайцев.

Когда Путин умрёт, в России возникнет вакуум власти — он устранил всех, кто был хоть сколько-нибудь компетентен или популярен. При этом автор сообщает, что Китай жаждет земли, и Сибирь манит, особенно с ростом числа этнических китайцев.

Прецедент Путина закладывает основу для будущего захвата сибирских земель. Поскольку Китай все больше интересуется Арктикой, Китай может также использовать "российский прецедент" в Донецке и Луганске, чтобы поддержать независимость номинально автономных российских республик, таких как Саха.

Монголия также может по праву претендовать на Туву — исторический монгольский регион, который был включен в состав СССР в 1944 году.

Китай также может "созреть". После России Китай является самой империалистической страной в мире. "Он не только жаждет Тайваня, но и орды ханьцев продолжают оккупировать Тибет и Восточный Туркестан, каждый из которых заслуживает свободы; в то время как Монголия заслуживает отмены искусственного раздела, в результате которого Китай оккупировал "Внутреннюю Монголию", - пишет Рубин.

Эксперт подчеркивает, что то, что происходит в Украине, не останется в Украине. В то время как Келлогг пытается "изолировать" войну в Украине, стратегии, которые он принимает, подливают масла в огонь по всему миру.

Другие новости о попытках Трампа закончить войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, как Трамп, Путин и Си могут поделить мир после войны в Украине. Заместитель директора Европейского совета по международным отношениям Весела Чернева считает, что Восточная Европа может быть отброшена и попасть под влияние России - это касается таких сторан, как Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша.

Кроме того, Трамп сделал очередное высказывание о переговорах по войне в Украине. "Отношения между Украиной и Россией могут идти хорошо, и вы довольно скоро это узнаете", - загадочно высказался Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: