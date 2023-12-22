Администрация Байдена прилагает все больше усилий для противодействия северокорейским хакерам на фоне обеспокоенности, что их кражи криптовалюты способствуют разработке оружейных программ страны.

Администрация президента США Джо Байдена посвятила большую часть последних двух лет поддержке ключевых сетей и инфраструктуры США от разрушительных кибератак со стороны России,Ирана и Китая. Сейчас же в Белом доме наращивают усилия, чтобы предотвратить цифровые угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом пишет обозреватель Politico Джон Сакеллариадис.

По его убеждению, Северная Корея в первую очередь рассматривает хакерство как способ вернуть деньги "безналичному" режиму Ким Чен Ына. При этом Белый дом сосредоточился на блокировании способности страны отмывать криптовалюту, которую она похищает благодаря своим кибератакам.

Как известно, в прошлом году администрация Байдена ввела ряд санкций против северокорейских хакерских групп, подставных компаний и IT-работников, а также внесла в черный список многочисленные сервисы криптовалюты, которые они используют для отмывания украденных средств.

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Ранее в этом месяце советник по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о новом партнерстве с Японией и Южной Кореей, направленном на борьбу с криптовалютным благополучием Пхеньяна — тем самым перекрывая деньги на его программы ядерного и обычного оружия.

"В противодействии кибероперациям Северной Кореи нашей первоочередной задачей было сосредоточение на их криптовалютных ограблениях", - заявила Энн Нойбергер, главный представитель Совета национальной безопасности по кибербезопасности.

По ее словам, активизация усилий по притуплению киберопераций Северной Кореи вызвана растущей тревогой относительно того, куда идут плоды этих атак. Хакерство, говорит Нойбергер, позволило Северной Корее "либо уклониться от санкций, либо уклониться от шагов, предпринятых международным сообществом для борьбы с распространением оружия, ... их ракетного режима и растущего числа запусков, которые мы видели".

Автор отмечает, что плохое регулирование и некачественная безопасность в быстрорастущей индустрии криптовалют, где доминируют стартапы, делают ее легкой мишенью для хакеров Пхеньяна. А благодаря встроенным функциям конфиденциальности криптографии и тому факту, что ее можно отправить через границу одним щелчком мыши, она также предлагает мощный инструмент для обхода санкций.

"Официальные лица США все чаще считают, что ключ к замедлению такого типа деятельности лежит на стыке хакерства и криптовалюты. В прошлом году хакеры, связанные с Пхеньяном, похитили цифровых денег на сумму примерно 1,7 миллиарда долларов", - говорится в материале.

Последние новости о КНДР

На Днях Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит.

"Мы решительно осуждаем КНДР за передачу россиянам такого вооружения, которое, несомненно, будет использовано для атак на украинский народ, украинские города, а также в дальнейшей незаконной войне РФ", – отметила дипломат.

Ранее УНИАН сообщал, что США пригрозили "концом режима" КНДР. Об этом говорилось в заявлении Белого дома по итогам заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи.

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