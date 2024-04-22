Андрис Спрудс заявил о многоуровневом подходе в вопросе организации противовоздушной обороны неба Украины.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заговорил о многоуровневом подходе в вопросе организации противовоздушной обороны неба Украины и намекнул, что его правительство даст ВСУ дополнительную систему ПВО.

Об этом чиновник заявил журналистам, комментируя потребность Киева защитить украинское небо перед заседанием министров иностранных дел и обороны ЕС в Люксембурге. Его заявление обнародовал сайт Европейской комиссии.

Чиновник акцентировал, что в вопросе защиты важны не только Patriot. Хотя некоторые страны имеют их на вооружении, есть довольно широкий спектр различных систем, способных выполнять функцию защиты.

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Спрудс сказал, что одной такой Латвия может поделиться, чтобы сделать свой вклад в коалицию ПВО для Украины.

"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности", - сказал глава латвийского Минобороны.

Коалиция ПВО для Украины - вклад может сделать Швеция

Тем временем министр обороны Швеции Пол Йонсон дал почти аналогичное обещание перед съездом чиновников. Он сказал, что его правительство рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО для Украины в рамках немецкой инициативы. В то же время там рассматривают возможность дать Украине ЗРК RBS 70. "Потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriot", - сказал он.

Отметим, что в апреле Украина дошла до предела по количеству ПВО и ракет для систем. Президент Зеленский сказал, что нам их не хватило, чтобы сбить все российские цели над Трипольской ТЭС. Поэтому станция была полностью уничтожена 11 апреля.

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