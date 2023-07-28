Если Эммерсон Мнангагве им воспользуется, его жизнь может оказаться на опасной грани, намекнул военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал сообщение росСМИ о том, что президент РФ Владимир Путин подарил вертолет Ми-38 своему коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве во время саммита Россия-Африка.

"Африканский суицид... - именно так я могу назвать то, что Путин подарил Эммерсону Мнангагве президентский вертолет Ми-38", - подчеркнул эксперт в Telegram.

По его словам, президенту Зимбабве, прежде чем радоваться, следовало бы знать, что Ми-38 - один из наиболее ярких долгостроев РФ, являющийся гомункулусом, который "рожали с 1981 года". По данным Коваленко, этот летальный аппарат из-за массы дефектов очень опасен. Вертолет за 40 лет неоднократно переделывался, доводился, в его конструкцию вносились исправления, требующие нового цикла испытаний. Например, после замены американских двигателей PW127TS на российские ТВ7-117В, он кардинально изменил свои тактико-технические характеристики и летные качества.

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По данным обозревателя, когда развернулось производство Ми-38 в пользу Минобороны РФ, за три года заказано было всего две машины.

"А 5 июня 2020 года Ми-38 совершил аварийную посадку в Подмосковье. По состоянию на август 2021-го было прекращено производство Ил-144 и развитие проекта Ил-112В, которые имели идентичную силовую установку с Ми-38 - двигатель ТВ7-117В. Кстати, в 2021 году глава "Ростеха" Сергей Чемезов на выставке IDEF 2021 в Турции предлагал Ми-38 турецким покупателям, но его проигнорировали", - рассказал Коваленко.

Он отмечает, что, несмотря на все это, Путин, чтобы задобрить африканских "друзей", дарит им очередные "стеклянные бусы" в виде Ми-38.

"На тебе, Боже, что мне негоже! Лично я, не советовал бы президенту Зимбабве летать на Ми-38... С другой стороны, Россия уже передала восемнадцать Ми-38 Зимбабве. Мда... бусики!"- констатирует эксперт.

Путин провел саммит Россия-Африка в Питере

Как сообщают российские СМИ, президент Зимбабве прибыл в РФ для участия в саммите Россия-Африка, который проходит 27 и 28 июля. Вчера, 27 июля, медиа со ссылкой на Министерство информации африканской страны заявили, что Владимир Путин подарил зимбабвийскому лидеру Эммерсону Мнангагве вертолет, который в ближайшее время будет доставлен в Зимбабве. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что официально подарок был сделан еще в 2022 году.

Путин одарил гауляйтера Херсонской области золотыми часами

Как сообщал УНИАН, в январе 2023 года правоохранители провели обыск у заместителя главы бывшей оккупационной администрации Херсона и нашли у него золотые часы, якобы подаренные Владимиром Путиным. В частности, представители ГБР обыскали помещения, принадлежащие "первому заместителю мэра" бывшей оккупационной администрации города и, помимо прочего, нашли, якобы, золотые наградные часы от президента РФ. Этим украшением коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина.

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