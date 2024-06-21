Он заявил, что Сеулу "не понравится ответ".

Правитель России Владимир Путин пригрозил Южной Корее, что отправка летального оружия в Украину будет "большой ошибкой".

Как пишет Politico, с соответствующим заявлением он выступил после того, как Сеул объявил о намерении рассмотреть возможность вооружить Украину в ответ на подписание Россией и Северной Кореей договора о взаимной обороне в среду.

"Если Южная Корея будет поставлять оружие Украине, ей не понравится ответ. Надеюсь, они этого не сделают, это было бы большой ошибкой", - сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме, куда прибыл для углубления стратегического сотрудничества.

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Южная Корея пока поставляла Киеву только нелетальную помощь из-за Закона о внешней торговле, который запрещает экспортировать оружие, за исключением "мирных целей".

Если Сеул будет поставлять Киеву оружие напрямую, это станет радикальным сдвигом в давней политике страны по экспорту оружия только в страны в мирное время. Сейчас южнокорейские боеприпасы попадают в Украину через третьи страны, такие как США.

Южная Корея может отправить оружие Украине

Как писал УНИАН, на этой неделе Путин посетил Пхеньян. Во время его визита был подписан договор о стратегическом партнерстве. Среди прочего две диктатуры договорились помогать друг другу в случае внешней агрессии.

В то же время, хоть это и не заявлялось публично, диктаторы, вероятно, договорились продолжать торговлю оружием в нарушение санкций ООН.

Южная Корея решила пересмотреть свое эмбарго на поставки оружия в Украину после обострения дружбы КНДР с Россией. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, какие вооружения в теории может получить Украина от корейцев.

По его словам, потенциал Южной Кореи в вопросах ВПК "достаточно большой и разнообразный".

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