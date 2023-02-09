Странно, что во время трескучих морозов в России Путин захотел обсудить именно эти вопросы.

Поздно вечером 8 февраля 2023-го года президент РФ Владимир Путин созвал Совбез России. Темы экстренного совещания, названые росСМИ, честно говоря, удивляют.

Темами оперативного совещания главы РФ с постоянными членами Совбеза стало повышение пожарной безопасности и снижение рисков паводков, а также развитие инфраструктуры:

"У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры. Но это второй вопрос. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период".

Странно, что во время трескучих морозов в России Путин захотел обсудить именно эти вопросы. При этом не уточняются ни регионы, которым грозит такая безопасность, ни сами меры, с помощью которых в РФ хотят бороться с пожарами и паводками. При этом отметим, что в последнее время пожары в России - не редкость.

Недавние пожары в России

7 февраля в России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", который является одним из крупнейших в России. Он расположен в городе Кстово Нижегородской области.

27 января мощный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области Российской Федерации. С огнем боролись более четырех часов.

16 ноября в селе Стальной Конь Орловской области РФ близ украинской границы произошел взрыв на нефтебазе. Местные власти заявили о якобы атаке БПЛА.

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