Лидер РФ демонстративно сделал ряд заявления 5 апреля из-за унижения, которое почувствовал в связи с заявлением Китая.

Лидер РФ Владимир Путин активизировал свои усилия на международной арене в попытке оправдать значимость России, отношения с которой недавно обесценил Китай.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW). Там обратили внимание на поведение российского диктатора, который 5 апреля во время телевизионной встречи с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий сделал несколько заявлений относительно партнерства РФ с другими странами Ближнего Востока.

В частности, Путин отмечал тесное сотрудничество с Сирией, которая, по его словам, является надежным партнером для Москвы, а также упомянул об успешности сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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В ISW говорят что такие "речи" Путин озвучил в связи с дипломатическим заявлением Китая, который оспорил "безграничную дружбу" с РФ. Таким образом Путин пытается изобразить РФ как уважаемую мировую державу.

Заявление Китая относительно "дружбы" с РФ

Напомним, что накануне посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что тезис правительства КНР касательно "безграничной дружбы" с РФ - не более чем риторический прием, который неправильно истолковали эксперты и СМИ.

Речь идет о заявлении, которое лидер РФ и глава КНР Си Цзиньпин подписали во время неформальной встречи в Москве 20 марта. В документе провозглашалась "безграничность дружбы" их стран, но, по словам Фу Цуна, это не соответствует действительности и некоторые люди "намеренно неправильно трактуют, что существует так называемая "безграничная" дружба или отношения".

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