Законопроект упрощает получение гражданства выходцам из стран СССР и тем, кто выберет гражданство "при изменении границ".

Президент Российской Федерации Владимир Путин подал в Госдуму законопроект, предусматривающие упрощение получения российского гражданства широким кругом лиц.

Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Читайте также"Поздравляю, ты балбес": жителей ОРДЛО с паспортами РФ потроллили в преддверии выборов в ГосдумуВ настоящее время, согласно статье 11 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", гражданство РФ приобретается по рождению; в результате приема или восстановления в гражданстве РФ, а также "по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом или международным договором".

Путин предлагает расширить список оснований. В том числе, сделать основанием для получения гражданства "выбор при изменении Государственной границы Российской Федерации (оптации)".

Оптация - выбор гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность.

Кроме того, упрощается прием в гражданство лиц из стран бывшего СССР. Сегодня они могут претендовать на гражданство РФ, если не менее 3 лет проходили военную службу по контракту в ВС РФ.

Путин же предлагает, чтобы гражданство могли получить все иностранцы, проживающие в России любое время, если они:

родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами бывшего СССР;

имеют родственников, проживавших на территории бывших РСФСР, Российской империи, СССР (в пределах современных границ РФ).

Проект закона распространяет процедуру упрощенного приема в гражданство на более чем 20 категорий граждан.

Российские паспорта в Крыму и на Донбассе

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

По словам представителя МИД Олега Николенко, за два года более полумиллиона жителей ОРДЛО получили российские паспорта. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация сознательно разрушает Минские договоренности путем раздачи паспортов жителям Донбасса.

Ранее Алексей Резников заявлял, что незаконно переселенных россиян ждет выдворение после возвращения Крыма. По информации украинских властей, по меньшей мере 500 тысяч граждан РФ были переселены в Крым с начала оккупации. В то же время подконтрольная Кремлю местная власть заявляет о 700 тысячах - миллионе переселенцев.

Украина в свою очередь расширила перечень российских паспортов, которые не признаются на территории страны. В частности, в Украине не будут признаваться документы, выданные в населенных пунктах Ростовской области, и загранпаспорта, выданные в Краснодарском крае, где в основном оформляют документы крымчане.

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