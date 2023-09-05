Диктатор продолжает обвинять украинцев в нацизме.

Российский диктатор Путин заявил, что Запад "поставил во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" страны.

"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - заявил он в комментарии журналисту российского пропагандистского телеканала.

При этом Путин заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля", предложив посмотреть, что они "говорят в интернете".

В Министерстве иностранных дел Украины призвали мировое сообщество осудить антисемитские высказывания Путина.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит", - написал представитель МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Заявления Путина о Зеленском

Напомним, что этим летом Путин назвал президента Украины "позором еврейского народа", заявив, что его друзья евреи не считают Зеленского таковым. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил на слова диктатора.

Позже украинский президент заявил, что российский диктатор является "вторым королем антисемитизма после Гитлера".

Ранее глава Министерства иностранных дел России Лавров также делал скандальные заявления - он сравнил Зеленского с Гитлером, заявив, что у того была "еврейская кровь".

Вас также могут заинтересовать новости: