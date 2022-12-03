СМИ раскрыли, как готовилась встреча Путина с "матерями мобилизованных"

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с "матерями мобилизованных". Однак только у трех из 16 женщин были сыновья, которых призвали на войну.

При этом 11 из 16 участниц встречи работают либо в бюджетных организациях, либо в провластных общественных движениях. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на два источника в администрации Путина.

По словам собеседников, идея мероприятия появилась из-за многочисленных претензий к ходу мобилизации со стороны новоиспеченных военных и их близких.

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"Мобилизация затронула многих, многие ее опасаются до сих пор. Было важно показать, что президент в курсе проблем и не забывает о людях", — объяснил один из источников.

Однако во время подготовки оказалось, что "найти нужное количество матерей сложно".

"К президенту люди с улицы прийти не могут. Мало ли что они спросят, чего потребуют, инциденты могут быть неприятные", - заявил собеседник.

Отмечается, что женщин для встречи искали по двум направлениям. Нескольких из них подобрали сотрудники администрации Путина, а других - искали по регионам. "Приоритетными" кандидатками были давно работающие на государство чиновницы, бюджетницы, а также члены "Единой России" и "Общероссийского народного фронта". По задумке, участницы встречи должны были или "входить в вертикаль", или "знать, когда и что нужно сказать".

Отмечается, что выбранные для встречи "матери мобилизованных" упоминали не только свои регионы, но и губернаторов, и других чиновников, по протекции которых прибыли.

Мобилизация в России: проблемы и последние новости

22 ноября Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова обратилась к Путину с просьбой встретиться с российскими матерями, а не с карманными женщинами, которые зададут удобные вопросы.

Путина это не остановило, и 25 ноября он провел встречу с якобы матерями военных, участвующих в войне в Украине. СМИ установили, кем были эти женщины и какие должности они занимали в провластных структурах.

В то же время были приняты меры, чтобы заглушить недовольство среди мобилизованных и их родственников. В Российской Федерации 1 декабря вступил в силу запрет на разглашение какой-либо информации об армии. Теперь любые жалобы на плохие условия службы, отсутствие подготовки или недостаток материально-технического обеспечения наносит ущерб РФ.

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