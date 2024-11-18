Страны Европы должны быть готовы к более активному противодействию российскому влиянию, утверждает издание.

Политики, военные и разведчики в Лондоне, Стокгольме, Вене и Берлине задумываются над вопросами, которые до недавнего времени казались немыслимыми. Удовлетворится ли правитель РФ Владимир Путин достижениями в Украине? Если нет, то каковы будут его следующие шаги? В частности, это беспокоит страны, которые могут стать следующими, например Литву, пишет Die Welt.

Литва под прицелом

Дариус Яунишкис, который девять лет возглавлял литовскую службу безопасности VSD, предупреждает: "Режим хочет возвращения Российской империи. Сюда также входят страны Балтии, Украина и Польша. Путин также нацеливает на часть Финляндии".

Согласно отчету VSD, Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО, в частности из-за попыток дестабилизировать западные общества и подорвать поддержку Украины.

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"Путин использует для этого весь инструментарий своих спецслужб, включая диверсии против критической инфраструктуры и военных объектов, влияние на общественное мнение и вербовку агентов через Telegram", - объясняет Яунишкис.

Москва также пытается сорвать создание бригады Бундесвера в Литве, используя фейки. Например, распространяется информация о том, что "немецкие солдаты насилуют женщин и хотят оккупировать Литву". Как отмечает Яунишкис, Россия активно препятствует этому проекту, и литовские спецслужбы поддерживают связь с немецкими коллегами для противодействия.

Балтийский регион - зона риска

Герхард Манготт, эксперт по российским вопросам, отмечает, что Балтийское море является потенциальной зоной конфронтации. "Российские военные самолеты часто выключают транспондеры, что заставляет истребители НАТО подниматься на перехват. Это может привести к ложным инцидентам, которые, хотя и не вызовут войну, могут вызвать выборочные конфронтации".

В фокусе - два места: Нарва в Эстонии, где 95% населения - этнические русские, и Сувалкский коридор, который может стать путем для соединения российских сил в Калининграде с Беларусью.

Когда Путин может действовать?

"Я не ожидаю вооруженного нападения России на страны НАТО в течение ближайших семи-десяти лет. Ее военный потенциал сейчас ослаблен", - считает Манготт.

Он также добавляет, что расширение НАТО, в частности обещание членства Украине в 2008 году, воспринималось российской элитой как угроза.

Арндт Фрейтаг фон Лорингховен, автор книги "Нападение Путина на Германию", считает, что Россия стала гораздо опаснее, чем поздний СССР. Он подчеркивает важность активной борьбы с дезинформацией. Франция и Швеция показывают пример эффективного противодействия российскому влиянию: создают оперативные группы, публикуют имена ответственных за дезинформацию лиц, блокируют каналы.

В 2022 году Швеция основала "Агентство психологической защиты", а Франция - агентство "Viginum" в ответ на вмешательство России во время президентских выборов 2017 года.

По мнению экспертов, страны Европы должны быть готовы к более активному противодействию российскому влиянию. Это включает как оперативную реакцию на угрозы, так и стратегическое укрепление информационной и кибербезопасности.

Угрозы Путина в адрес Запада - последние новости

На днях правитель РФ Владимир Путин пригрозил Британии и США войной в ответ на вероятное разрешение Украине на удары по России. По его словам, этот шаг "существенно изменит саму природу конфликта", заставив Москву ответить.

Также УНИАН сообщал, что бывший советник президента США во времена администрации Трампа Джон Болтон оценил перспективу войны с Россией. По его мнению, не имея сил и желания воевать с НАТО, Путин смог ограничить западную помощь Украине одними лишь своими заявлениями.

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