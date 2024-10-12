Российский оппозиционер рассказал о ситуации, которая сложилась сейчас между кремлевским диктатором и главой Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет трех российских политиков в покушении на собственную жизнь, объявив им "кровную месть" и заявив, что ему "безразлично мнение" президента РФ Владимира Путина по вопросу возбужденных уголовных дел против кадыровцев, отмечает публицист и российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов в интервью "24 каналу".

Он подчеркнул, что отношения между кремлевским диктатором и Кадыровым продолжают обостряться. Более того, Мурзагулов добавил, что если раньше главу Чечни считали вторым по влиянию человеком в РФ, то сейчас его ставят на "первую позицию".

"В России сейчас паника. Кремлевскими коридорами ходят люди с "квадратными глазами", потому что понимают, что это начало конца. Из этой ситуации нет выхода", – уточнил оппозиционер.

Видео дня

Сообщается, что обострилась ситуация между двумя российскими "правителями" после ситуации с компанией Wildberries, из-за которой Кадыров объявил "кровную месть" миллиардеру Сулейману Керимову — сенатору от Дагестана. Мурзагулов добавил, что Путин может попробовать "пообещать" Кадырову управление над этой компанией, но это не понравится другим чиновникам из Кремля.

"Выхода из этой ситуации я вообще не вижу, кроме как насилия. Даже если сам Путин испугается, то насилие проявят его пособники. Они понимают, что если этого не сделать, то всю власть полностью захватит Кадыров", - подчеркнул оппозиционер.

И также отметил, что Кадыров вряд ли "повторит судьбу" Евгения Пригожина. Однако он сможет "отсоединиться" с частью Кавказа от остальной России, если российский диктатор ослабнет. По словам Мурзагулова, он построил тесные контакты с ОАЭ, Саудовской Аравией.

"Кадыров точно не будет защищать остатки российской государственности", - добавил публицист.

Кадыров и Путин

Ранее УНИАН сообщал, что Путин впервые за 13 лет приехал в Чечню. Они с Кадыровым назвали себя "пехотинцами".

Глава Чечня заявил, что в регионе удалось сформировать резерв из нескольких десятков тысяч военнослужащих, которые якобы по приказу Путина могут отправиться на войну.

Кроме того, депутат ВР Дунда - о мечтах лидера Чечни: "Кадыров готов предать Путина".

Вас также могут заинтересовать новости: