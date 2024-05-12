Он акцентировал, что Путин прибегает к ядерной риторике из-за давления.

Известный военный генерал в Британии, сейчас полковник в отставке Глен Грант высмеял ядерные угрозы Путина, подчеркнув, что украинцам и миру не следует слушать подобные глупости правителя России.

По его мнению, диктатор часто прибегает к ядерной риторике во времена, когда на него давят. Несмотря на мобилизацию в России и увеличение численности личного состава российской армии, глава Кремля переживает тяжелые времена. Как сказал Грант в интервью Espreso:

"Я считаю, что мы должны тратить больше времени на согласованность реакции Запада и меньше на то, что говорит Путин, потому что Путин часто говорит ерунду, когда на него давят". Видео дня

Генерал подчеркнул, что уже в ближайшие месяцы Украина увидит больше признаков внутренних проблем России, из-за которых переживает Путин.

Грант отметил, что он не относится к угрозам Путина легкомысленно, учитывая тактические ядерные учения, которые Минобороны РФ должно развернуть по инициативе диктатора. В то же время, по его мнению, не следует игнорировать, что: "Мы слышим много оптимистических сценариев о том, как запылает мавзолей в ответ".

Учитывая это, Грант не считает, что Путин решится на применение ядерного оружия. Как минимум, это было бы глупо с его стороны, ведь у России нет подготовленных войск, чтобы противостоять последствиям. По мнению генерала, ядерный удар нанесет России куда большие проблемы по сравнению с украинской стороной.

Поэтому Грант уверен, что Запад ответил бы на атаку Путина, но не ядерным ударом - есть очень много наземных и воздушных возможностей среагировать.

"Первое, что произойдет в ответ - это массированная контратака воздушных сил по российской прифронтовой линии... Такие вещи практикуются, и они знают, что им делать", - резюмировал он.

Решится ли Путин на смертоносную войну с миром - анализ Bild

В мае 2024 года Генштаб ВС РФ объявил о начале подготовки ядерных учений вблизи границы с Украиной. Ранее Минобороны РФ отмечало, что речь идет об учениях по применению тактического ядерного оружия (утверждалось, что соответствующую задачу поставил Путин).

В конце апреля немецкий Bild публиковал анализ о том, решится ли Путин начать смертоносную войну с миром и применить ядерное оружие. Эксперты внешней политики пока скептически настроены относительно такого развития событий. Они отмечали, что Путин не сможет, нажав на "красную кнопку", сразу задействовать ядерную боеголовку. Речь идет о целой цепочке решений, в которой другие люди должны также решиться обречь мир на подобный удар.

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