Украина подготовила "план победы", который теперь должны представить странам-партнерам.

В сентябре президент Владимир Зеленский воспользуется осенней сессией Генассамблеи ООН, чтобы в Нью-Йорке обсудить с лидерами стран-партнеров "план победы" и необходимую для его реализации помощь. Об этом пишет украинская служба "Голоса Америки".

В частности украинский лидер будет добиваться снятия ограничений на применение западного оружия для ударов по России. Украина уже долгое время пытается убедить союзников, что такие удары не только соответствуют ее праву на самооборону соответственно, но и могут быть фактором, который заставит Россию прекратить войну.

Общие дебаты на Генассамблее ООН начинаются 24 сентября и в тот же день там должен выступать президент США Джо Байден, а на следующий день - 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский.

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Сейчас Британия пытается взять на себя лидерство среди западных партнеров в снятии запрета на применение западных ракет против целей на территории России. Премьер-министр Кир Стармер после переговоров в Вашингтоне в сентябре проведет ряд встреч с европейскими союзниками, в частности с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Британские ракеты Storm Shadow, которые могут бить на 300 километров, производятся в сотрудничестве не только с Францией, но также с Италией и США.

Украина подготовила "план победы"

Как писал УНИАН, возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории является важной частью "плана победы" Украины. Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко сказал в эфире телемарафона.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему этот план. Он включает несколько пунктов - четыре основных плюс один, который будет нужен после войны.

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