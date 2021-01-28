То, что происходит на российской территории, не остается исключительно там и будет иметь последствия для безопасности всей Европы.

Споры вокруг бедственного положения оппозиционера Алексея Навального и уличных протестов по всей России демонстрируют, что не существует такой вещи, как чисто внутренняя политика. И российские события могут закончиться серьезными последствиями для Европы.

Об этом пишет директор консалтинговой компании Mayak Intelligence и почетный профессор Университетского колледжа Лондона доктор Марк Галеотти на страницах EUObserver. Он напоминает, что Навального отравили спецслужбы России в прошлом августе, после чего он лечился в Берлине вплоть до возвращения в родную страну 17 января. Его скорый арест на основании сомнительных обвинений стал причиной масштабных протестов по всей России. То, что Кремль без сомнений считал сугубо внутренними репрессивными действиями, стало международным беспокойством. Кремль дал четко понять, что его реакция на протесты - это попытаться переждать их.

Читайте такжеМосква на требование G7 освободить Навального ответила грубостью и угрозамиОн "окапывается", отправив Навального за решетку (хоть это выглядит как слабость), жестко подавляет протесты (и не скрывает, что может сделать это еще более жестоко), а также наращивает пропаганду о Навальном и оппозиционном движении (чтобы делегитимизировать его). Российские власти надеются, что через несколько недель начальная волна недовольства и активности спадет. А протесты потеряют свой импульс.

Курс на столкновение

Между тем, Европа не может молчать о том, как в России обращаются с Навальным, а также о жестоком поведении служб безопасности в день протестов. Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал немедленно выпустить Навального на свободу. А верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррелль раскритиковал "масштабные задержания и неоправданное использование грубой силы".

Вполне возможно, что эти слова приведут к определенной форме действий. Могут быть введены дополнительные санкции против людей, связанных с делом Навального. Это соответствует резолюции Европарламента за 21 января. Если прошлое может дать хоть какие-то подсказки, то стоит ожидать ответа Москвы в форме риторики и, возможно, определенных мер. В нынешнем мире это и значит "вести дела, как обычно".

Читайте такжеFinancial Times: на протестах в России слышно эхо БеларусиОднако, есть основания ожидать, что ситуация может перейти в более серьезный цикл эскалации. Прежде всего, российская пропаганда описывает оппозицию либо как сознательных агентов иностранного заговора, либо как доверчивых дураков. Сейчас она сосредоточена против США, которых обвиняют в организации маршей, а также в финансировании Навального. Проправительственный таблоид "Комсомольская Правда" даже написал, что Вашингтон якобы рассчитывал на кровопролитие в минувшие выходные. Но власти России "разочаровали", "продемонстрировав снисходительность".

Если и когда Евросоюз начнет тоже громко выражать свой протест хотя бы на неофициальном уровне, его тоже начнут обвинять во вмешательстве в политику России и попытке экспортировать "дегенеративные ценности".

Активные мероприятия

Это может осложнить более широкие отношения Кремля с Европой. Но если протесты наберут обороты, существует риск, что Россия почувствует себя под угрозой и прибегнет к экстремальным тактикам, которые выйдут за пределы российских границ. Преследование тех, кого Кремль считает предателями, уже привело к отравлениям в Солсбери в 2018 году и убийству Зелимхана Хангошвили в Берлине в конце 2019-го. После Солсбери 29 стран мира выгнали 153 российских шпионов и дипломатов. После убийства же посреди Берлина почти никакого возмездия не было.

Читайте такжеРоскомнадзор оштрафует соцсети за "противоправные призывы к участию в митингахКремль, очевидно, рассматривает борьбу с нынешними политическими трудностями как экзистенциальную. Он готов к любым действиям. Если Москва будет уверена, что Европа никак реагировать не будет, тогда она может расширить свои так называемые "активные мероприятия" за рубежом.

Угроза для Беларуси

Кризис в России может также повлиять на соседнюю Беларусь. Сейчас Путин, который не особо дружит с Александром Лукашенко, осторожно дозирует свой уровень поддержки. Очевидно, Кремль надеется не допустить развал белорусского режима, но ослабить Лукашенко на столько, чтобы можно было его заменить кем-то менее токсичным.

Читайте также"Будут массовые акции": российский журналист спрогнозировал события в РФ после ареста НавальногоОднако, параллели между Минском и Москвой заметили как участники протестов, среди которых были и те, кто выкрикивал "Жыве Беларусь!", так и российское правительство. Ястребы в политике Кремля давно утверждали, что любая уступка "улице" в Беларуси может поощрить людей в России. Теперь их голос приобрел больший вес. Оппортунист Лукашенко, без сомнения, поддержит такой взгляд на ситуацию. Это тоже станет вызовом для европейской дипломатии и безопасности. То, что происходит в России, не остается исключительно в России.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Перевод: Лесь Дымань