Это первый внешнеполитический тест для нового президента США.

Оппозиционер Алексей Навальный, только выздоровев после отравления химическим оружием, вернулся в из Германии в Россию и сразу же попал в тюрьму. Вчера российский суд приговорил его к более чем двум годам в колонии.

Это угрожающая ситуация, которая задаст тон политики администрации Джо Байдена в отношении России и нарушений прав человека за рубежом, - пишет Politico. Лучшим ответом для Байдена было бы воплотить все то, о чем он говорил во время предвыборной кампании: объединить союзников Америки в дипломатическом давлении на режим Владимира Путина.

Читайте такжеAssociated Press: Первый разговор Байдена с Путиным предвещает перемены в отношениях между США и РоссиейЗапустить такие усилия будет тяжело, поскольку администрация Байдена еще до конца не сформирована. Но сейчас именно то время, когда это надо сделать. Навальный привлек внимание мира. Особенно это касается Европы, где существуют бизнес-круги, склонны к экономическому сближению с Кремлем, а инстинкт многих министров иностранных дел по умолчанию - это успокоить ситуацию и занять роль посредника между США и Россией. Чтобы столицы ЕС действительно начали закручивать гайки Москве, нужны не просто намеки со стороны США, а реальное ощущение злости на Кремль.

Такая злость была в 2014 году после того, как Россия вторглась в Украину, а затем сбила малайзийский "Боинг", убив 298 невинных людей. Вместе США и ЕС - две из трех крупнейших экономик мира - ввели жесткие санкции против России. В 2016 и 2017 годах в Европе была похожая тревога, когда Москва вмешалась в выборы в США и Франции. Но администрация Дональда Трампа не сделала ничего, лишив тем самым ЕС импульса, необходимого для активизации 27 стран-участниц.

Возмущение Европы из-за дела Навального дает администрации Байдена возможность сделать первый шаг любой эффективной стратегии в отношении России - создать объединенный фронт Америки и Европы. В октябре, пока Трамп молчал об отравлении Навального, ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных российских чиновников. Эти меры, которые задели даже руководителя ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации Путина Сергея Кириенко, лишили чиновников возможности пересекать границы ЕС. Кроме того, были заморожены их европейские активы. То, что ЕС смог сделать такой серьезный шаг без какой-либо поддержки США, говорит о серьезности, с которой европейские столицы рассматривают дело Навального.

Но реакция, которая привлечет внимание Кремля, будет требовать более мощных действий, а также лидерства новой администрации в Вашингтоне. Для начала США должны догнать своих европейских союзников и ввести все те санкции, которые ЕС одобрил в октябре. После этого администрация Байдена должна провести экспертные переговоры с чиновниками ЕС, чтобы разработать "меню" санкций, которые бы можно было быстро внедрять после новых агрессивных шагов Кремля.

Читайте такжеThe Guardian: Байден начнет борьбу с Россией, и линия фронта будет в УкраинеЭто "меню" должно включать в себя широкий спектр действий: от дополнительных кар для клептократической сети Путина до более серьезных шагов, таких как замораживание активов одного или нескольких государственных банков или энергетических компаний России. Кремль получает большую выгоду от доступа к Западу. Российские олигархи, поддерживающие режим, прячут богатство, украденное у российского народа, за границей. Европа и США могут нанести мощный удар по Кремлю, если отрежут этот доступ.

Администрация Байдена будет получать выгоду еще много лет, если построит трансатлантическе единство против России сейчас. Правительства не могут просто вводить санкции и забывать о них. Именно это и произошло после инаугурации Трампа в 2017 году, когда санкции США и ЕС остались в стагнации и потеряли свою эффективность. Компании из "черного списка" сменили названия и создали дочерние фирмы. Олигархи нашли новые схемы, которые помогают им прятать свои активы. А экономика адаптировалась. Как можно раньше восстановив единство с ЕС в сфере санкций, администрация Байдена может создать систему, в рамках которой американские и европейские чиновники смогут регулярно закрывать дыры, чтобы давление оставалось болезненным.

Новой команде в Вашингтоне также нужно быть готовой к тому, что Россия ответит. Хакерская атака SolarWinds скорее всего, дала России возможности для этого. Пока не известно, куда российские хакеры могли еще проникнуть. И какой вред они могут нанести в будущем. В своем первом залпе администрация Байдена не должна бросать против России "весь арсенал". США и ЕС должны дать себе возможность серьезно ужесточать санкции, если Россия ударит в ответ. Мощные меры, такие как блокирование главных каналов российского финансового сектора, нужно приберечь на потом. Это заставит Кремль подумать дважды, прежде чем он на что-то решится, зная следующий шаг Запада.

Читайте такжеPolitico: Байден жестко заговорил с Россией, и республиканцы завидуют этомуВступление в такой обмен ударами с ядерной Россией опасно. Но Кремль сам стер любые границы, которые раньше существовали в глобальной системе. Он использовал химическое оружие для убийства критиков, отправил свою армию в соседние страны и организовал кибератаки против гражданских систем.

Если отбросить вторжение в одну из стран НАТО, кажется, не существует больше ни одной линии, которую бы Кремль не переступил. Именно поэтому создание определенного подобия сдерживания очень важно. Поскольку режим Путина остается зависимым от доступа к Западу, США и Европа могут сделать это с помощью экономического давления и без начала войны.

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Перевод: Лесь Дымань