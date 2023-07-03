Его смерть пока не связывают с бунтовщиками.

В Париже на фоне беспорядков погиб пожарный. Он работал в команде, которая тушила пожар на подземной автостоянке.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин сообщил, что 24-летний мужчина скончался в Сен-Дени, в северном пригороде Парижа, несмотря на усилия его коллег.

"Все мои искренние и скорбные соболезнования его семье, близким, товарищам и Парижской пожарной команде", - цитирует чиновника издание Sky news.

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Его смерть пока не связывают с продолжающимися беспорядками.

"Мы работаем каждую неделю, круглый год, с дюжиной подобных пожаров, мы не должны путать причинно-следственные связи", - сообщили в пожарной команде.

Протесты во Франции - что известно

Трагедия произошло после почти недели протестов и насилия во Франции из-за убийства полицейским 17-летнего Нахеля Мерзук. Подростка похоронили в субботу.

Более 3 тысяч человек были арестованы в ходе беспорядков, которые также сопровождались насилием и мародерством. Ночью было задержано более 150 человек, а по меньшей мере трое из 45 тысяч полицейских получили ранения.

Также было зарегистрировано 352 городских пожара и 297 сообщений о сожженных автомобилях в ночь на воскресенье.

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона пытается восстановить контроль над ситуацией. В свою очередь бабушка погибшего подростка призвала бунтовщиков прекратить насилие, в результате которого сожжены авто, разграблены магазины, а также административные здания, в том числе на дом мэра, когда его жена и дети спали внутри.

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