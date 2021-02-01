Конечно, события в Беларуси имеют все шансы пойти по одному из мирных сценариев, но Европе лучше быть готовой к худшему.

С 1989 года в Европе шли процессы демократизации, развития свободы и процветания. Однако, очевидные исключения все же существуют. С 1994 года Александр Лукашенко держал Беларусь в своей крепкой хватке.

С августа и после очередных нелегитимных выборов в стране вспыхнули массовые продемократические протесты, которые продолжаются до сих пор. Так или иначе, сопротивление белорусов, а также их сила и решительность - это начало конца "последнего диктатора в Европе". Об этом на страницах EUObserver пишет депутат Европарламента из Швеции Томас Тобе.

Читайте такжеВ Беларуси проходят протесты против признания национального флага экстремистскимПо его мнению, Евросоюз морально обязан поддерживать демократическое движение в Беларуси. До этого времени реакция организации была достаточно сбалансированной. Однако, были и признаки нерешительности, а также отсутствия скорости. После медленного старта, который пролил свет на необходимость перезапуска обсуждения реформы процесса принятия решений в ЕС по внешней политики, Европейский совет наконец одобрил санкции против Минска.

С позиции Европарламента, внимание в основном было сосредоточено на борьбе белорусской оппозиции и на ее потребности в поддержке.

"Как швед и председатель комитета Европарламента по вопросам развития, я рад, что Швеция стала одной из стран ЕС, которые прекратили поддерживать несколько проектов в Беларуси, связанные с режимом. Однако, различные подходы разных стран-участниц ЕС вновь указывает на потребность в более последовательном политическом ответе по этому вопросу", - пишет автор.

Евросоюз - крупнейший донор помощи в мире. И именно поэтому у него есть возможность использовать свою политику развития как способ давить на режимы. Вместе с тем, поддерживая демократическую смену режима в Беларуси, ЕС должен также готовиться к тому, что может произойти, когда Лукашенко потеряет власть.

"Я надеюсь, что смена власти произойдет мирным путем. Однако, на кон поставлено очень многое. Именно поэтому очень важно, чтобы ЕС не действовал наивно. Ему стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Помня об Арабской весне, ЕС должен быть готовым действовать, если события в Беларуси неожиданно развернутся в неправильном направлении", - считает автор.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Беларусь превращается в классическую военную диктатуруНапример, вряд ли Кремль не будет вмешиваться в процесс смены власти в Беларуси, если такой начнется. Всем хорошо известно, что Владимир Путин глубоко недоволен Лукашенко. Но очень маловероятно, что российский президент смирится с демократической революцией в соседней стране.

Более вероятно то, что Москва попытается тихими методами позаботиться, чтобы режим в Минске остался лояльным к России. Такое уже случалось в прошлом и может произойти снова.

"Подобно российской агрессии на востоке Украины, худшим сценарием станет появление "зеленых человечков" на улицах Минска, которые возьмут под контроль ключевые государственные функции", - считает шведский евродепутат.

Однако, с появлением новой администрации в Вашингтоне международное сообщество надеется, что США вновь возьмут на себя ответственность за продвижение свободы и демократии в мире. Это означает, что в лучшем случае, президент Джо Байден подаст ранний пример, защитив оппозицию в Беларуси от российского вмешательства и агрессии.

Каким бы ни было будущее, ЕС, вполне возможно, не будет играть ключевую роль в сфере военной безопасности в Беларуси. Однако это не обязательно плохо. Сила США и НАТО могут действовать как фактор сдерживания России, пока ЕС будет использовать свои экономические мускулы, чтобы позаботиться, что события развиваются в правильном направлении.

Читайте такжеFinancial Times: на протестах в России слышно эхо БеларусиПотенциально одним из подходов для ЕС может быть обращение со свободной Беларусью так же, как Западная Германия вела себя с коммунистической ГДР во времена объединения. В частности, речь идет об инвестировании значительных политических и экономических ресурсов, чтобы помочь Беларуси встать на ноги.

Мирные и чрезвычайно мужественные демократические протесты до сих пор сталкиваются с насилием и нарушениями на улицах Минска. Лукашенко все еще держится за власть, несмотря на неустанные усилия оппозиции. Хоть август 2020-го войдет в историю как начало конца для режима Лукашенко, придется еще много сделать, прежде чем "последний диктатор Европы" падет.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань