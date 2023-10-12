В сентябре Google в среднем получал более 200 000 ежедневных переходов на пропагандистский ресурс "Царьград", которым управляет Константин Малофеев, российский бизнесмен и союзник Кремля.

Google заявляет, что после вторжения в Украину в 2022 году он приложил немало усилий, чтобы лишить правительство Владимира Путина возможности использовать свои сервисы для распространения дезинформации.

Однако широко используемый Android-сервис под названием Discover продолжает пропагандировать дезинформацию среди российской аудитории, пишет Bloomberg.

Discover отображается в виде ленты контента в браузере Chrome на устройствах Android. Гороскопы можно смешивать с обзорами видеоигр и новостными статьями, все они оформлены одинаково, с большой картинкой и мелким шрифтом с указанием источника. Однако многие из сайтов, которые здесь появляются, преследуют цели, выходящие за рамки банального отвлечения внимания. 6 октября ссылка о "тихой, большой победе" российских ВВС с изображением истребителей Сухого, летящих строем над Кремлем, привела на сайт "Царьград ТВ", канала, известного своим ультраправым контентом. Оказавшись там, читатели найдут грубую ложь и дезинформацию.

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В сентябре Google в среднем получал более 200 000 ежедневных переходов на "Царьград", которым управляет Константин Малофеев, российский бизнесмен и союзник Кремля, на которого США и Европейский Союз наложили санкции за его роль в разжигании пророссийского насилия в Украине задолго до того, как Владимир Путин приказал ввести полный запрет. Другие прокремлевские СМИ, такие как таблоид "Комсомольская правда", также регулярно появляются в Discover.

Компания Google заявила, что ей удалось эффективно помешать российским информационным операциям (IO), направленным на поддержание внутренней поддержки войны. "Москва использовала весь спектр ИО - от открытых СМИ, поддерживаемых государством, до тайных платформ и аккаунтов - для формирования общественного восприятия войны", - написала она в докладе от 26 сентября, в котором онлайн-платформы рассказали ЕС о своих усилиях по борьбе с дезинформацией в Интернете. "В 2022 году Google прервала 1950 случаев российской IO-активности на своих платформах".

Другие действия включали в себя отказ от участия российских государственных издателей, в том числе RT, в своих новостных материалах в начале войны и прекращение оплаты им за контент. В рамках репрессий Кремля в отношении СМИ во время войны правительство теперь блокирует Google News в России, хотя другие сервисы Alphabet Inc., включая YouTube и Google Search, продолжают работать. Его операционная система Android также используется на более чем 80% мобильных телефонов в России, наряду с функцией Discover, которая регулярно освещает путинские СМИ.

Хотя Discover позиционируется как поисковый продукт, а не новостной продукт, для многих пользователей подавляющее большинство его рекомендаций, которые видны всякий раз, когда они открывают окно Chrome на мобильном устройстве, представляют собой статьи, что придает ему вид ленты новостей. У сервиса около миллиарда активных пользователей в месяц по всему миру; Google не предоставляет информацию о географическом распределении своей аудитории. Русскоязычные услуги в целом стали менее приоритетными с тех пор, как компания ушла из России в прошлом году, говорит сотрудник Google, знакомый с продуктом, который попросил не называть его имени при обсуждении внутренних вопросов.

По словам этого человека, поскольку Discover приносит гораздо меньший доход, чем поиск Google, у него также меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений. По словам двух других сотрудников Google, которые также попросили не называть их имени, злоупотребление Discover в России было отмечено как внутренняя проблема.

По данным компании, с начала войны Google существенно ограничил использование российских государственных СМИ в своих продуктах, включая Discover.

"Этот контент поступает из открытой сети, но мы стремимся отображать контент, который демонстрирует опыт, авторитетность и надежность", - заявила в своем заявлении представитель Меган Фарнсворт. "У нас есть строгие правила, которым издатели должны следовать, чтобы появляться на Discover, и запрещающий контент удаляться".

Один из способов, с помощью которого "Царьград", по-видимому, укрепляет свою узнаваемость, - это сеть веб-сайтов, которые дословно репостят его статьи и заголовки.

Частично проблема Google заключается в жесткой позиции, которую она заняла в отношении российских государственных СМИ, которые доминируют во внутреннем информационном пространстве. Поскольку Discover не ссылается на эти сайты, ему остается продвигать то, что осталось, в том числе источники с неясным владельцем и контент, созданный искусственным интеллектом, по словам Льва Гершензона, предпринимателя российского происхождения из Берлина, который руководил новостным отделом ведущей российской поисковой системы Yandex NV, прежде чем покинуть эту должность в 2012 году.

Продвижение контента "Царьграда" особенно удивительно, учитывая историю сотрудничества Google с этим каналом. YouTube заблокировал свои видео с 2020 года, что привело к тому, что российский суд оштрафовал компанию, что способствовало тому, что местное подразделение Google в прошлом году объявило о банкротстве.

Несмотря на это, сайт продолжает набирать посещаемость и популярность благодаря Discover. Google заявляет, что у него разные политики для разных продуктов.

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