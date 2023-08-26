Про кошмарную жизнь беларуских пограничников сообщают центральные СМИ республики.

Активно помогающая российской агрессии Беларусь снова обвинила Украину в "провокациях" на границе. В беларуском погранведомстве считают, что украинцы хотят вызвать у них некую "ответную реакцию", пишет Белта.

"25 августа мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. По оставленным следам видно, что неизвестный пересек границу со стороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эту страшную провокацию уже начали расследовать по всей строгости беларуских законов.

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"Пограничники считают, что такие действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников", – пишет Белта.

Пограничные "инциденты" с Беларусью

Беларуские власти не в первый раз жалуются на "провокации" со стороны Украины. Ранее УНИАН писал, как украинские пограничники сбрасывали с дронов картошку на беларуских "коллег".

Определенный резонанс в Беларуси получил случай, когда украинские военные повесили на границе манекен, одетый в российскую военную форму. Утверждалось, что это чучело, которое назвали "Валерой", очень напугало беларуских стражей границы.

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