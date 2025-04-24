Европа никогда не поддержит признание Крыма российским и уже донесла это до Трампа.

Администрация Дональда Трампа представила Киеву план сделки, условия которой весьма благоприятны для Москвы, включая признание США суверенитета России над Крымом в нарушение международного права.

При этом западные чиновники заявили Financial Times, что европейские столицы не поддержат любой шаг США по признанию Крыма российским или давление на Киев, чтобы он согласился на это, и придерживаются давней позиции, что они не предпримут ничего в нарушение суверенитета Украины.

"Крым и будущие стремления Украины к членству в НАТО - это красные линии для нас", - сказал второй высокопоставленный дипломат ЕС. "Мы не можем от них отказаться".

Видео дня

И даже если бы США действовали в одностороннем порядке, это стало бы наградой за российскую агрессию и поощрило бы Москву продолжать свои притязания в Грузии и Молдове и угрожать другим бывшим советским странам, таким как страны Балтии, которые являются членами НАТО и ЕС.

При этом, по словам одного из европейских дипломатов, администрации Трампа уже сообщили, что для европейских столиц "невозможно" признать Крым российским. При этом сообщается, что крупнейшие европейские державы НАТО должны "отговорить" Вашингтон делать это в одностороннем порядке.

В то же время, отмечает FT, разногласия внутри ЕС, вероятно усилятся, в частности, и по поводу того, что делать с экономическими санкциями, введенными блоком против России, если Вашингтон решит пойти дальше и отменить свои ограничения.

"Ситуация выглядит не лучшим образом. Любой шаг США по признанию Крыма Россией или требование европейских столиц ослабить санкции против Москвы "убьет единство ЕС... [все это] выглядит грязно", - отметил один из чиновников.

США предлагают признать российскую аннексию Крыма

Ранее США представили "мирный план" по завершению войны в Украине, который включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года.

Президент украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

"Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: