Токаев провел телефонный разговор с президентом России Путиным.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого предложил в ближайшие дни провести саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает официальный сайт президента Казахстана. Отмечается, что президент Казахстана поблагодарил российского лидера за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для содействия в восстановлении конституционного порядка и законности.

"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. В то же время, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решимостью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПротесты в Казахстане: сообщают о ранении и гибели детей

Глава государства предложил "провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате". Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

По официальным данным, во время столкновений в разных городах Казахстана погибли 44 человека, в том числе 18 силовиков.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило о задержании более 4 тыс. человек, среди которых иностранцы.

Справка УНИАН. ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.