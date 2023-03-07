Президент отметил, что цель легитимна, но бъекты определены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать.

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил изменения в закон, предусматривающие ликвидацию памятников советской эпохи, поскольку они противоречат Конституции страны.

Как сообщает ERR, речь идет о принятых эстонским парламентом поправках к Закону о применении строительного кодекса, Закону о планировании и Закону О государственном имуществе.

Как пояснил Карис, целью закона является удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии.

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"Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать и с помощью общепринятых способов интерпретации", - пояснил свою позицию глава государства.

Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются как раз объекты, связанные с деятельностью советской власти.

"Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона должен только догадываться, что имелось в виду на самом деле", - сказал президент.

"Однако принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства", - добавил Карис.

Демонтаж советских монументов в Эстонии

В начале года власти Эстонии выделили почти миллион евро на демонтаж советских памятников в стране.

В Эстонии, как и в других странах Балтии, пытаются избавиться от монументов, напоминающих о советском прошлом.

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