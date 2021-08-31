Парламент Эстонии со второй попытки избрал Алара Кариса новым президентом страны.
Об этом сообщает ERR.
Для его кандидатуру отдали 72 голоса, преодолев порог в 68 необходимых.
В голосовании приняли участие 80 парламентариев, ни одного недействительного бюллетеня.
Читайте такжеКремль следит: у Путина отреагировали на визит Зеленского в СШААлар Карис приступит к обязанностям после присяги 11 октября. После победы он поблагодарил депутатов, заявив, что является "хорошим партнером" для каждой фракции.
В первом туре, 30 августа, Карис не получил необходимую поддержку, за него отдали голоса только 63 депутата.
63-летний Алар Карис с апреля 2018 года занимал должность директора национального музея Эстонию.
Политик имеет ученую степень в сфере молекулярной генетики и биологии развития. Ранее работал ректором Университета естественных наук и Тартуского университета.
Алар Карис был единственным кандидатом на руководящий пост страны, выдвинутым коалиционными силами Эстонии.
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