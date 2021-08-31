После победы Карис поблагодарил депутатов, заявив, что является "хорошим партнером" для каждой фракции.

Парламент Эстонии со второй попытки избрал Алара Кариса новым президентом страны.

Об этом сообщает ERR.

Для его кандидатуру отдали 72 голоса, преодолев порог в 68 необходимых.

В голосовании приняли участие 80 парламентариев, ни одного недействительного бюллетеня.

Читайте такжеКремль следит: у Путина отреагировали на визит Зеленского в СШААлар Карис приступит к обязанностям после присяги 11 октября. После победы он поблагодарил депутатов, заявив, что является "хорошим партнером" для каждой фракции.

В первом туре, 30 августа, Карис не получил необходимую поддержку, за него отдали голоса только 63 депутата.

63-летний Алар Карис с апреля 2018 года занимал должность директора национального музея Эстонию.

Политик имеет ученую степень в сфере молекулярной генетики и биологии развития. Ранее работал ректором Университета естественных наук и Тартуского университета.

Алар Карис был единственным кандидатом на руководящий пост страны, выдвинутым коалиционными силами Эстонии.

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Автор: Яна Ставская