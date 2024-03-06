Хавьер Милей успел показать себя сторонником Украины.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, известный своей приверженностью Украине, в июне планирует посетить Киев. Об этом пишет аргентинское издание Infobae.

"Хавьер Милей планирует молниеносный визит в Киев, чтобы подтвердить свою поддержку Владимира Зеленского, когда российские войска наступают на территорию Украины, а общественное мнение в Европе и Соединенных Штатах демонстрирует определенную усталость", - говорится в публикации.

Визит в Украину будет частью большого европейского турне аргентинского президента. Сначала Макей посетит Испанию, Германию и, возможно, Францию, а уже потом заедет в Киев. В Украине он будет не раньше 21 июня.

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Отмечается, Милей будет первым латиноамериканским лидером, который посетит Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Позиция Милея относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, в ноябре президентом Аргентины был избран радикальный сторонник рыночной экономики Хавьер Милей. Еще до своего избрания он обещал порвать отношения с РФ и Китаем. А после победы он пообещал превратить Аргентину в главного лоббиста Украины в Латинской Америке.

Милей предложил организовать в Аргентине саммит мира, на котором Украина объяснит латиноамериканцам свое видение ситуации относительно войны с РФ. Также после избрания Милея Аргентина передала Украине вертолеты российского производства.

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