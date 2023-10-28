Он анонсировал большой палестинский митинг в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 28 октября, попросил Израиль "немедленно прекратить это безумие" и "положить конец его атакам" на Сектор Газы.

"Израильские бомбардировки газы, которые усилились прошлой ночью, снова были нацелены на женщин, детей и невинных гражданских лиц и углубили текущий гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно остановить это безумие и прекратить свои нападения", – написал политик в соцсети X (ранее Twitter).

При этом он пригласил всех желающих на большой палестинский митинг в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

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Обстрелы Газы - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в результате ночных авиаударов Армии обороны Израиля по Сектору Газы были поражены 150 подземных объектов, принадлежащих террористической группировке ХАМАС. Также в результате ударов были убиты несколько боевиков.

В ООН также просили Израиль прекратить обстрелы Газы, получившее резкий ответ Тель-Авива.

"Мы категорически отвергаем гнусный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ", - заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

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