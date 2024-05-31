Российский мессенджер не имеет механизмов противодействия кремлевской пропаганде, говорят в Еврокомиссии.

Мессенджер Telegram представляет потенциальную угрозу из-за того, что в нем нет противодействия российской пропаганде. В Евросоюзе сейчас изучают эту ситуацию, рассказала изданию Bloomberg вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова.

Она отметила, что Россия может распространять фейковые новости через Telegram, в котором нет противодействия этому. По ее словам, российский мессенджер является достаточно распространенным в восточных странах-членах Евросоюза, где проживает много русскоязычных людей.

Как пояснила Йоурова, в ЕС действует закон, который накладывает определенные обязательства на онлайн-платформы, где насчитывается не менее 45 миллионов пользователей в пределах блока. Однако Telegram декларирует, что в ЕС его услугами пользуются якобы только 42 миллиона человек, что ниже порога.

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"Сейчас мы проверяем, соответствует ли это число действительности. Если окажется, что оно больше 42 миллионов, нам придется детально разобраться, как именно работает Telegram", - рассказала представительница Еврокомиссии.

Telegram под прицелом критики

Как писал УНИАН, в СБУ пока что не смогли подтвердить, что серверы Telegram находятся на территории России. Однако проблема заключается уже в том, что владелец мессенджера Павел Дуров и основные разработчики являются гражданами РФ. Кроме того, администрация Telegram откровенно сотрудничает с "Роскомнадзором" и ФСБ.

В марте Верховный суд Испании временно приостановил работу Telegram на территории страны из-за жалоб на него со стороны местных СМИ. Им не нравится то, что мессенджер позволяет своим пользователям загружать контент без согласия правообладателей.

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