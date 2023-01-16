В окружении оппозиционерки оказались бывшие чиновники и силовики с подозрительными биографиями, рассказала журналист.

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская находится за границей и никак не влияет на ситуацию в стране. Мало того, в ее так называемом "правительстве" оказались бывшие чиновники и силовики режима Александра Лукашенко с подозрительными биографиями.

Как рассказала российская оппозиционная журналистка Наталья Радина, никакого "правительства" у Тихановской нет:

"Даже не стоит эту группу людей таким образом называть. Это группа людей с очень подозрительными биографиями. В основном там бывшие чиновники Лукашенко, которые верой и правдой служили ему не один десяток лет, а также силовики, которые также работали на преступный режим Лукашенко годами. Я напомню, что сам Лукашенко не легитимен, начиная с 96-го года, когда он по сути узурпировал власть".

Она добавила, что к Светлане Тихановской отношение, как к символической фигуре, к человеку, который случайно оказался в такой ситуации, не более того.

Также Наталья Радина отметила, что беларусы готовы к смене власти, потому что ненавидят режим Лукашенко.

Что происходит в Беларуси - последние новости

Ранее сообщалось, что тем временем 16 января в Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента "региональной группировки войск".

Накануне в Беларусь прилетели восемь российских истребителей (четыре Су-34 и четыре Су-30), а также четыре грузовых борта воздушно-космических сил России.