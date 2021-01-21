При этом огонь не затронул здание, где производят вакцины от коронавируса.

В городе Пуна произошел пожар в здании Индийского института сыворотки - одного из крупнейших в мире производителей вакцин.

Об этом сообщает India Today.

При этом огонь не затронул здание, где производят сами вакцины от коронавируса. В частности, вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом, и AstraZeneca.

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По заявлению правительства, пожар возник в результате возгорания изоляционного материала во время сварки.

В результате трагедии погибли пять рабочих. К тушению огня задействованы 10 пожарных расчетов. Причины возгорания устанавливаются. Сейчас пожар локализован.

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Автор: УНИАН