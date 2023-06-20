Один из пассажиров вышел на связь.

Один из пассажиров подлодки "Титан", которая потерялась по пути к затонувшему лайнеру "Титаник", ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь. На своей странице в Facebook, мужчина сообщил, что с ним все в порядке.

"Реакция и предложения помощи во всем мире действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время. Наши онлайн- и интернет-возможности ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду", - отметил он.

При этом Голден попросил не пытаться угадать имена других пассажиров, потому что это не нравственно:

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"Пожалуйста, не спекулируйте. Я уже видел некоторые комментарии в социальных сетях, которые являются крайне неуместными и бестактными".

На месте крушения "Титаника" пропала подлодка с туристами - что сообщалось

Как писал УНИАН, в Атлантическом океане пропала подлодка с туристами, которые отправились в экспедицию к затонувшему "Титанику". Известно, что небольшие подводные лодки иногда доставляют богатых туристов и экспертов, желающих своими глазами увидеть обломки знаменитого лайнера.

На данный момент недалеко от побережья острова Ньюфаундленд проводится поисково-спасательная операция.

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