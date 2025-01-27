Повреждение кабеля в Балтийском море: задержано судно болгарской компании

Расследование повреждения оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию и шведский остров Готланд, продолжается.

Болгарская судоходная компания Navibulgar Александр опровергла информацию о том, что одно из ее судов намеренно повредило подводный оптоволоконный кабель, соединяющий Латвию и шведский остров Готланд, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в своем заявлении гендиректор Navibulgar Александр Калчев сказал, что причиной обрыва кабеля могло стать судно Vezhen под флагом Мальты. Тем не менее он исключил вероятность саботажа или каких-либо подобных действий со стороны экипажа.

Калчев поделился, что судно отплыло поздно вечером в воскресенье, 26 января, в плохую погоду. Позже экипаж обратил внимание на то, что левый якорь волочился по морскому дну.

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Калчев подчеркнул, что автоматическая система идентификации судна показала, что Vezhen прошел над кабелем, и что неясно, когда именно он был поврежден.

"Я надеюсь, что следователи быстро установят, что речь идет не о каких-либо преднамеренных действиях, а о техническом инциденте, вызванном плохой погодой, и что судно будет освобождено", - заявил он.

В вгентстве напомнили, что шведская прокуратура начала предварительное расследование по подозрению в диверсии после задержания судна в Балтийском море.

В The Washington Post отметили, что глава МИД Латвии Байба Браже ранее говорила о значительном повреждении кабеля. Тем не менее оператор был готов к этому, из-за чего не были понесены потери данных.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поделилась с журналистами, что ее страна сотрудничает с НАТО и странами региона Балтийского моря для проведения патрулирования, осмотра судов и расследования причин повреждения оптоволоконного кабеля.

Вскоре было задержано судно компании Navibulgar. Шведские чиновники рассказали, что власти поднялись на борт судна Vezhen. Национальная полиция, береговая охрана и вооруженные силы принимают участие в расследовании.

Вероятные диверсии в Балтийском море - что известно

Напомним, что в конце 2024 года между Эстонией и Финляндией вышел из строя подводный кабель. Тогда правоохранители заявили, что к этот инцидент может быть связан с "теневым флотом" РФ.

Кроме того, в конце прошлого года Эстония отправила корабли для охраны подводных кабелей после инцидента в море. Также в Эстонии призвали НАТО усилить защиту подводной инраструктуры в регионе.

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