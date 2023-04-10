За полчаса вода залила дома местных дачников по окна.

Ночью 10 апреля в садовом товариществе "Росинка-2" в приграничной Гомельской области, где часто фиксируют передвижение российской военной техники, затопило дома.

За полчаса вода залила дома местных дачников по окна, сообщили в Обществе спасания на водах (ОСВОД).

По информации спасателей, прорыв произошел около 3.30. На место выезжали сотрудники ОСВОД и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которые помогли эвакуироваться людям с домашними животными. На берег из нескольких домов работники эвакуировали 7 человек, в том числе одного ребенка.

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По официальной версии, "потоп" начался из-за того, что искусственная насыпь, созданная жильцами дачного поселка, была размыта. В этом году в Беларуси вышли из берегов многие реки, уровень воды продолжает расти на Соже и Днепре.

Наводнения в мире - прогнозы

В недавнем докладе ООН эксперты сообщили, что на человечество надвигается глобальный водный кризис, который может "выйти из-под контроля". Причина – рост потребления воды и климатический кризис.

Ученые NASA также предупреждали, что интенсивность наводнений и засух по всему миру увеличится из-за глобального потепления.

Исследователи также заявляли, что около 15 млн человек в мире, из которых более половины сосредоточено в Индии, Пакистане, Перу и Китае, подвержены риску из-за таяния ледников и возможных прорывов ледниковых озер.

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