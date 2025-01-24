Келлог уверен, что Трамп сможет завершить войну в Украине.

За три года полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла убитыми больше солдат, чем США в войнах во Вьетнаме и Корее вместе взятые.

Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News.

"Сотни тысяч жертв с обеих сторон. Только одна Украина за три года потеряла больше солдат, чем мы потеряли за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые", - сказал он.

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Келлог уверен, что президент США Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине, когда наладит диалог с Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что боевые действия прекратятся благодаря дипломатии и экономике.

"Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи нефти. Что будет, если снизить цену до $45 за баррель?" - добавил Келлог.

Напомним, что на войне во Вьетнаме, по официальным данным, около 58 тысяч американцев погибли или пропали без вести. Еще около 37 тысяч американских солдат погибли в ходе Корейской войны.

Потери Украины на войне против РФ - важные новости

Ранее в The New York Times сообщили, что Украина теряет на войне примерно вдвое меньше солдат, чем РФ. Тем не менее и ресурсов у Москвы значительно больше.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны наша страна потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. Он подчеркнул, что жизнь каждого военного и гражданского является важной для Украины.

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