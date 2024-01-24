РФ сделала свою ставку в войне против Украины на 2024 год, говорит он.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выразил мнение, что в войне первый падет тот, кто не выдержит психологически или экономически.

"У нас в этой войне есть три составляющие, которые определяют успех - это человеческий ресурс, милитарный - это вооружение и экономический. Человеческого ресурса по нашим данным им хватит, даже с такими потерями, которые они сейчас имеют, до 2030 года. Того вооружения, которое есть сейчас у них на консервации и на складах также, к сожалению, хватит еще надолго, на пару лет точно. Но экономически, из-за санкций, из-за давления, из-за переориентации экономики на военное производство (РФ - УНИАН) может не выдержать, потому что военное производство не добавляет к ВВП, это из него исключает", - акцентировал Чернев в эфире общенационального телемарафона

Он добавил, что торговое сальдо в России сократилось за 2023 год в четыре раза. "Свой Фонд благосостояния они сейчас тратят на то, чтобы поддержать экономику. То есть дальше, я считаю, что у них пойдут процессы или печати средств, или инфляции, или одно и другое, потому что они связаны. Собственно это они также понимают, поэтому ставку делают на 2024 год", - отметил Чернев.

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В России также понимают, что 2024 год для них критический. "Да, они ожидают выборов президента в США, думая, что это им поможет ускорить их победу. Но, расчет у них также на этот год, а не на дольше", - подчеркнул Чернев.

Он отметил, если сейчас западные партнеры помогут Украине дожать Россию, они не будут иметь потом проблемы с агрессором уже на своей территории. Ведь намерения Путина в отношении Украины и стран-членов НАТО не изменятся и после выборов в РФ. "Цели не изменятся, изменятся подходы, изменится тактика, возможно они начнут новую волну мобилизации для усиления своей армии на поле боя", - сказал Чернев .

Также депутат отметил, если американский Конгресс не проголосует помощь для Украины, то следующие несколько месяцев могут стать сверхтяжелыми для нашей страны.

"Кирби (спикер Белого дома по нацбезопасности - УНИАН) сделал правильный вывод, они могут действительно стать сверхкритичными для нас. Здесь абсолютно четкая корреляция между тем, что происходит на поле боя и тем, какое вооружение нам поступает и в каком количестве. Мы видим, что уменьшение вооружения из-за непроголосованного пакета помощи для Украины на 2024 год, ощущается уже на поле боя. В то же время, несмотря на это, мы все равно удерживаем позиции. Но, мы не можем постоянно удерживать позиции только собственными силами, без какого-то вооружения или боеприпасов. Именно поэтому мы работаем с нашими коллегами из Конгресса и Сената США, чтобы этот законопроект был проголосован как можно скорее" , - акцентировал Чернев.

Он добавил, что Украина имела оптимистичные ожидания, что помощь будет проголосована до конца прошлого года. Но "мы стали заложниками внутреннего вопроса миграционной политики США", который становится сверхчувствительным для демократов и республиканцев из-за приближающихся выборов в Америке как президентских, так и в Конгресс.

"Потому что республиканцам важно продавить более жесткие правила миграционной политики, а демократам остаться на своих позициях. Поэтому они сейчас договариваются. Из того, что вижу, в принципе, сейчас они уже близки к тому, чтобы договориться. Единственное, что следующие заседания их будут уже в начале февраля. Поэтому надеемся, что все же в ближайшие недели это будет принято", - подчеркнули Чернев.

Проблемы с помощью Украины от США:

Как сообщал УНИАН, Конгресс США с октября 2023 года не может принять документ о предоставлении дополнительной помощи Украине и Израилю, которую запросил Белый дом. На днях они заявили, что в случае прекращения помощи Россия может выиграть войну за считанные недели или месяцы.

Кроме того, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что следующие месяцы будут критическими для Украины, ведь командирам украинских Сил обороны уже сейчас приходится принимать "сложные решения" из-за недостатка дополнительного финансирования и трудностей боевых действий с ограниченными ресурсами.

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