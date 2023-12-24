Грант Шаппс "на пальцах" объяснил, почему поставки оружия Украине – это не благотворительность.

Мир "лунатично" шагает в автократическую эпоху, и в таких условиях Запад "не может позволить себе" проиграть войну в Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью The Sunday Times.

Так, британский министр выразил обеспокоенность "усталостью" от поддержки Украины, наблюдаемой по обе стороны Атлантики, а также событиями на Ближнем Востоке.

"Нам грозит опасность лунатично войти в эпоху, когда мы позволим диктаторским автократам одержать верх, и это невероятно опасно. Почти нет цены, которую мы не должны были бы заплатить сегодня, чтобы этого не произошло завтра", - предупреждает Шаппс.

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Шаппс утверждает, что расходов на оборону на Западе, в том числе в Великобритании, недостаточно, чтобы отразить угрозу возрождения России. По его мнению, пора осознать, что копеечные оборонные бюджеты последних десятилетий теперь невозможны – финансирование обороны нужно резко увеличивать.

При этом Шаппс убежден, что военная поддержка Украины является жизненно необходимой частью оборонной стратегии Запада.

"Мы должны четко относиться к этому вопросу. Оказание поддержки Украине - это не какая-то благотворительность. Я знаю, что это часто называют дарением... но на самом деле это в наших собственных интересах", – подчеркнул министр.

По его убеждению, если Запад позволит Путину выиграть эту войну, тогда последствия будут "невероятно тяжелыми" не только для Европы, но и для остального мира.

"Мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе. Мы знаем, что происходит, когда другие смотрят на слабость или на то, что они считают слабостью. Поэтому мы буквально не можем позволить себе не выиграть эту войну", - говорит Шаппс.

Проблема с западной поддержкой Украины

Как писал УНИАН, Евросоюз не может справиться с выполнением собственного же обязательства передать Украине 1 миллион артиллерийских боеприпасов до марта следующего года. Европейским производителям не хватает мощностей и выдержки, чтобы не отвлекаться на коммерческие заказы от третьих стран.

Тем временем США готовятся объявить последний пакет военной помощи Украине. Ранее выделенные на это средства исчерпаны, а новую программу для финансирования поставок оружия Украине американский Конгресс не может принять уже более трех месяцев.

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