Посольство России арендовало здания более 40 лет.

Польская Государственная лесная охрана взяла в аренду центр, который ранее арендовало посольство Российской Федерации. Оказалось, что здания, которые российское ведомство занимало более 40 лет, полностью разрушены.

Как пишет TVN24 со ссылкой на заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярка, посольство РФ арендовало имущество в лесничестве Яблонна близ Варшавы. Из-за большой задолженности со стороны российского посольства в апреле 2022 года соглашение расторгли.

Позже стало известно, что здания полностью разрушены. Отмечается, что в центре, который арендовала Россия, выбиты окна, прогнил пол и обвалились крыши. Кроме того, из стен повырывали кабели.

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"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали", – подчеркнул спикер польских Гослесов Михал Гзовский.

Отношения Польши и России: что известно

С начала войны России против Украины Польша всячески поддерживала наше государство. Так, Польша приняла сотни тысяч украинских беженцев, поставляла в Украину вооружение и гуманитарную помощь. Кроме того, польские власти всегда поддерживали санкции против РФ.

2 ноября 2022 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе Польши с Калининградской областью РФ будет построено ограждение. Забор на границе с Россией будет такой же, как тот, что ранее установили вдоль польско-белорусской границы.

Ранее был отменен упрощенный доступ россиян на польский рынок труда. В то же время россияне, работавшие в Польше легально до введения изменений, могут это делать, но только до окончания срока действия разрешения на работу или декларации.

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