Министр торговли США заявил, что Америка нуждается в полупроводниках и чипах, поскольку это в интересах нацбезопасности.

Принятое администрацией президента США Дональда Трампа решение об освобождении ряда электронных устройств от пошлин носит исключительно временный характер. Такое объяснение дал министр торговли США Говард Лютник в комментарии соведущему "This Week" Джонатану Карлу, сообщает ABC News.

По его словам, речь идет о временной отсрочке. Эти товары будут подпадать под "тарифы на полупроводники", которые, вероятнее всего, вступят в силу "через месяц или два".

"Вся эта продукция будет подпадать под категорию полупроводников, и на нее будет распространяться особый тип пошлин. Нам нужны полупроводники, нам нужны чипы, нам нужны мониторы - нам нужно, чтобы все это производилось в Америке. Мы не можем зависеть от Юго-Восточной Азии", - сказал Лютник.

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По словам министра, Трамп освободил смартфоны, компьютеры и другие устройства от ответных пошлин, однако устройства включены в "тарифы на полупроводники", которые скоро вступят в силу.

Он также добавил, что администрация Трампа внедрит специальную "тарифную модель", чтобы побудить производителей полупроводников и фармацевтическую промышленность перенести свой бизнес в США.

"Мы не можем зависеть и полагаться на иностранные государства в отношении фундаментальных вещей, которые нам необходимы. Так что это не постоянное исключение. Эти вещи не могут быть предметом переговоров между странами. Это вещи представляют национальную безопасность, и нам нужно, чтобы они были сделаны в Америке", - добавил он.

Отмена пошлин на электронику - последние новости

Как писал УНИАН, 12 апреля президент США Дональд Трамп вывел из-под действия пошлин смартфоны и компьютеры даже из КНР. От их действия освобождались, в том числе, товары из Китая, облагаемые 125% пошлинами, а также продукция из других стран.

Это произошло после того, как Трамп объявил, что приостанавливает введение повышенных пошлин для 75 стран на 90 дней. В список тогда не вошел Китай. На остальные страны во время "паузы" в тарифах будет действовать пошлина в размере 10%.

В Белом доме пояснили отмену пошлин на смартфоны тем, что Трамп настаивает на необходимости того, чтобы техногиганты переносили свое производство в Соединенные Штаты.

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