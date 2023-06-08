ВС Сербии и США усилят сотрудничество в подготовке младшего командного состава и обучении киберзащите.

Сербия будет наращивать партнерское сотрудничество с американскими Вооруженными силами, заявил президент республики Александар Вучич после встречи с главой бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелом Хокансоном.

"Наша страна, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшить партнерское сотрудничество с американской армией в целях поддержания мира и стабильности в балканском регионе и за его пределами", - сказал он, пишет агентство Tanjug.

Вучич поблагодарил США за участие в урегулировании недавней эскалации с Косово. В ответ Хокансон выразил признательность Вучичу за его лидерство "в сложной ситуации, без которой мир и стабильность в регионе были бы поставлены под угрозу". Генерал также подчеркнул "большой вклад" Вооруженных сил Сербии в миротворческие миссии.

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ВС Сербии и США усилят сотрудничество в подготовке младшего командного состава и обучении киберзащите, сообщило Минобороны республики. Глава ведомства Милош Вучевич отметил, что двусторонние отношения государств развиваются по нарастающей и "обе стороны намерены углубить взаимодействие в области обороны".

Последние заявления Вучича - детали

Украина может стать членом Европейского союза по ускоренной процедуре из-за войны. Как заявил президент Сербии Александар Вучич, в следующем июне ожидается поворотный момент.

Он также заявил, что Сербия не возражает против того, чтобы ее оружие через посредников попадало в Украину.