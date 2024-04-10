Федеральный совет страны намерен усилить поддержку восстановления в Украине.

Федеральный совет Швейцарии принял решение, которое предусматривает выделение Украине на восстановление 5 миллиардов швейцарских франков (более чем 5,4 млрд долларов США) до 2036 года. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

"В течение следующих двенадцати лет Федеральный совет намерен усилить поддержку восстановления в Украине и способствовать сотрудничеству с частным сектором. До 2036 года на эти цели планируется потратить 5 миллиардов швейцарских франков", – указали в правительстве.

Отмечается, что около 1,5 миллиарда франков (1,6 млрд долларов) планируют выделить из бюджета международного сотрудничества до 2028 года. В период 2029-2036 годов Федеральный совет также намерен изучить другие источники, из которых можно получить остальные 3,5 миллиарда франков (3,8 млрд долларов).

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В правительстве Швейцарии подчеркивают, что средства, необходимые для восстановления Украины, оцениваются в 486 миллиардов долларов (около 440 миллиардов швейцарских франков). Швейцария уже поддерживает проекты, направленные на восстановление дорог, разрушенной инфраструктуры в энергетике, и в здравоохранении.

Швейцария уже потратила около 3 миллиардов франков на указанные мероприятия. Примерно 425 миллионов швейцарских франков было взято из бюджета международного сотрудничества, а остальные потратил Государственный секретариат по вопросам миграции на прием и поддержку людей со статусом защиты.

Помощь Украине

Швейцарские законодатели поддержали шаги по разрешению использования замороженных российских государственных активов для финансирования военных репараций в Украине. В Швейцарии хранятся более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Швейцария заморозила лишь около 5% российских активов, находящихся в ее юрисдикции. Украина надеется на большее.

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