Поскольку Макконелл активно выступал за поддержку Украины, встал вопрос о том, повлияет ли его отставка на дальнейшую помощь.

Лидер Республиканской партии в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл, который известен поддержкой Украины, завершает карьеру. Он планирует уйти с должности в ноябре 2024 года.

Об этом пишет CNN. При этом Макконнел планирует доработать свой срок сенатора (до января 2027 года).

"Когда я думал о том, когда я передам какие-то новости Сенату, я всегда представлял момент, когда я буду иметь полную ясность и спокойствие относительно завершения моей работы. Момент, когда я уверен, что помог сохранить идеалы, в которые так сильно верю. Этот день настал сегодня", – сказал он.

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Поскольку Макконелл активно выступал за поддержку Украины, встал вопрос о том, повлияет ли его отставка на дальнейшую помощь. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что поддержка Киева в Конгрессе сохранится.

"Поддержка Украины на самом деле сохраняется. В Палате представителей существует двухпартийная поддержка (по законопроекту о помощи Украине, – ред.)", – приводит ее слова "Укринформ".

Помощь Украине от США: последние новости

В ближайшие дни Конгресс Соединенных Штатов Америки будет заниматься собственным бюджетом. Поэтому к вопросу помощи Украине конгрессмены, скорее всего, смогут вернуться уже после проведения праймериз 5 марта. Такую оценку дала руководительница временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи, народный депутат Украины Александра Устинова.

28 февраля спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента в открытом письме призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект, который предусматривает ассигнования в размере $60,06 млрд для помощи Украине.

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