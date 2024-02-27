Джейк Салливан отметил, что история наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскритиковал Конгресс за затягивание одобрения пакета помощи для Украины. Он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин "выигрывает с каждым днем", пока Палата представителей думает.

"Реальность такова, что Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает необходимых ей ресурсов, а Украина страдает", - цитирует Салливана издание СNN.

Он указал на "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей", которое готово принять пакет помощи для Украины, "если он будет вынесен на рассмотрение".

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"История наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект (Сената о внешней помощи) на голосование. Если он это сделает, он (проект) пройдет, и Украина получит то, что ей нужно для достижения успеха. Если нет, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет главным бенефициаром этого", – заявил советник Джо Байдена.

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Сенат, который контролируют демократы, уже принял пакет помощи Украине и другим союзникам США, включая Израиль, на сумму 95 миллиардов долларов.

В Палате представителей спикер-республиканец Майк Джонсон находится под давлением протрамповских ультраправых в своей партии, которые не хотят выносить пакет на голосование.

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