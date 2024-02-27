Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскритиковал Конгресс за затягивание одобрения пакета помощи для Украины. Он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин "выигрывает с каждым днем", пока Палата представителей думает.
"Реальность такова, что Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает необходимых ей ресурсов, а Украина страдает", - цитирует Салливана издание СNN.
Он указал на "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей", которое готово принять пакет помощи для Украины, "если он будет вынесен на рассмотрение".
"История наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект (Сената о внешней помощи) на голосование. Если он это сделает, он (проект) пройдет, и Украина получит то, что ей нужно для достижения успеха. Если нет, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет главным бенефициаром этого", – заявил советник Джо Байдена.
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Сенат, который контролируют демократы, уже принял пакет помощи Украине и другим союзникам США, включая Израиль, на сумму 95 миллиардов долларов.
В Палате представителей спикер-республиканец Майк Джонсон находится под давлением протрамповских ультраправых в своей партии, которые не хотят выносить пакет на голосование.