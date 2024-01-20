Он надеется на заключение соглашения в Сенате по американо-мексиканской границе.

Президент США Джо Байден заявил, что он надеется на заключение соглашения в Сенате по американо-мексиканской границе, что является одним из ключевых вопросов на пути к принятие помощи Украине, уже на следующей неделе.

Как пишет Reuters, Байден заявил, что он готов к "масштабным изменениям".

"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то сделать, по крайней мере, в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет", - сказал Байден. - "Теперь вопрос к спикеру и республиканцам в Палате представителей, готовы ли они действовать так же?".

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Как пишет издание, некоторые республиканцы в Палате представителей угрожают попытаться сместить спикера Майка Джонсона, если он вынесет на голосование соглашение о безопасности границ как часть пакета, который также будет включать помощь Украине.

В то же время Байден признал, что изменения в иммиграционной политике необходимы.

"Я готов решить эту проблему, я действительно готов - масштабные изменения, и я имею в виду это искренне", - сказал он. "Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, в том числе изменения в нашей системе предоставления убежища".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила журналистам, что переговоры с сенаторами-республиканцами и сенаторами-демократами были продуктивными и обнадеживающими, но отказалась предоставить подробности.

Вопросы помощи США Украине

Белый дом еще в октябре 2023 года запросил у Конгресса предоставление дополнительной помощи Украинскому государству и Израилю, но документ так и не приняли - республиканцы перед новогодними праздниками ушли на каникулы, и последнее голосование не состоялось. Основным проблемным вопросом является безопасность американских границ.

На днях президент США Джо Байден встретился с руководством Конгресса, чтобы обсудить с ними стратегические последствия для самой Америки от непредоставления помощи Украине. Он жестко раскритиковал несговорчивость парламента по украинскому вопросу и заявил, что они "ставят под угрозу национальную безопасность США, НАТО и остального свободного мира".

Вместе с тем Дональд Трамп выступил против компромиссного соглашения с Белым домом, в пределах которого предусматривается и укрепление границы с Мексикой, и выделение военной помощи Украине.

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