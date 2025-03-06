Опасения усилились после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме, пишут СМИ.

В Норвегии государственные чиновники и представители разведывательной службы опасаются, что администрация США может тесно сотрудничать с Россией и даже сознательно или бессознательно передавать РФ "чувствительную информацию". Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники норвежских СМИ.

Отмечается, что в разведслужбе и правительстве Норвегии "серьезно обсуждают возможность того, что их важнейший союзник может изменить позицию и даже стать угрозой". Особенно серьезно относиться к этому начали после конфликта президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля в Белом доме.

"Норвегию часто называют "прослушивающим постом НАТО на Севере", и теперь ее многолетние тесные отношения с американской разведкой оказались под пристальным вниманием", - пишет издание.

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Более того, говорится в материале, уже существуют опасения, что США - сознательно или бессознательно - могли передать России чувствительную информацию, полученную от Норвегии.

Впрочем, официально разведслужба Норвегии категорически отрицает наличие таких опасений.

"Эти обвинения абсолютно безосновательны. Норвегия имеет надежное и эффективное разведывательное сотрудничество с США", - цитирует издание главу норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенса.

Опасения стран-членов НАТО относительно США

Как сообщал ранее УНИАН, из-за новой политики Трампа обмен разведданными между членами НАТО оказался под угрозой, поскольку союзники все более настороженно относятся друг к другу. Об этом писало Politico со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц Альянса и экспертов по безопасности.

Источники говорят, что у членов Альянса появились опасения, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном. Эти сомнения усилились после сообщений о том, что Соединенные Штаты временно прекратили передачу разведданных Украине, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

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